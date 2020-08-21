Cumhurbaşkanı Erdoğan, Karadeniz'deki Tuna 1 Kuyusu'nda bulunan doğalgaz rezervlerinin 2023'te kullanıma sunulacağını söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, merakla beklenen tarihi müjdeyi verdi.

Dolmabahçe Ofisi'nde kameraların karşısına geçen Cumhurbaşkanı, Fatih Sondaj gemisinin 20 Temmuz 2020'de başladığı Tuna 1 Kuyusu sondajında 320 milyar metreküp doğal gaz rezervi keşfettiğini duyurdu.

"2023'TE KULLANIMA SUNACAĞIZ"

Erdoğan, bulunan büyük doğalgaz rezervinin ne zaman kullanıma sunulacağını da açıkladı.

Cumhurbaşkanı, "Yıllaca enerjide maddi ve manevi sıkıntılar çekmiş bir ülke olarak geleceğe daha güvenle bakacağımıza inanıyorum. Şimdi tespit kuyuları açacağız. İnşaat ve yapı işlerine geçeceğiz.

Şimdi hedefi veriyorum, 2023'te milletimizin kullanımına Karadeniz gazını sunmaktır." ifadelerini kullandı.

Erdoğan: Karadeniz gazını 2023'te kullanıma sunacağız VİDEO



