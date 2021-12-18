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Erdoğan, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ile görüştü

Erdoğan, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiği açıklandı.