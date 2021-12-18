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    Erdoğan, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ile görüştü

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiği açıklandı.
    • İHA
    • 18.12.2021 - 18:32
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    Erdoğan, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ile görüştü

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ile telefonda görüştü.

    ERDOĞAN, KATAR MİLLİ GÜNÜ'NÜ TEBRİK ETTİ

    Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Katar Milli Günü dolayısıyla Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani’ye ve Katar halkına tebriklerini iletti.

    İKİLİ İLİŞKİLER ELE ALINDI

    Görüşmede, Türkiye-Katar ilişkilerini geliştirecek adımlar ve bölgesel meseleler de ele alındı.

    Erdoğan, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ile görüştü #1

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