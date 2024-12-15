AA & Ensonhaber

Bilim Erzurum'da düzenlenen "Gençlerle Buluşma" programına katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, gençlerin sorularını yanıtladı.

"AİLE KAVRAMI BİZİM İÇİN KUTSALDIR"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bir genç kızın evlilikle ilgili sorusuna şu ifadelerle yanıt verdi:

Bizim milletimizin aile kavramı noktasında geçmişten bugüne farklı bir kutsiyeti var. Onun için de tabii bu kavramı hep birlikte sahip çıkmamız lazım. Gençler nedense evlenmiyor, boşanmalar artıyor. Erkekler kızlara karşı, kızlar erkeklere karşı evlilikte çok sıkıntılı. Kızlara erkek, erkeklere kız beğendiremiyoruz. Bunu aşmamız lazım. Ben 25 yaşında evlendim. Ama şimdi bakıyoruz; 30, 35, 40... alıp başını gidiyor. Bir an önce evliliği yapmak lazım.



Bu arada, LGB ve benzeri oluşumlara da kesinlikle karşıyız.

"KEYFİ YERE FEDA EDECEK GENCİMİZ YOKTUR"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın diğer açıklamları şöyle:

Bu ülkenin kendilerine sağladığı imkanlarla eğitimi tamamlayıp iş tecrübesi edinip yurt dışına gidenlerin çoğu hayal kırıklığıyla dönmenin yollarını arıyor. Bizim keyfi yere feda edecek tek gencimiz yoktur. Hepinize, her birinize ihtiyacımız var. Her ne şekilde olursa olsun, teröre bulaşmamış olma şartıyla, bu ülkenin kapıları da milletimizin gönlü de tüm evlatlarına sonuna kadar açıktır.

"ETİYOPYA-SOMALİ KRİZİ TÜRKİYE'DE ÇÖZÜLDÜ"

Bugüne kadar birçok ülke devreye girmiş ama bu işi çözememişler. Bir başbakan, iki cumhurbaşkanı olarak bir araya geldik ve bu konuda dedik ki bizi kırmaycaksınız. 7 saat süren görüşmeden sonra sağ olsunlar işi bitirdik. Yeni yılın ilk 2 ayında Etiyopya ve Somali'yi ziyaret edeceğim. Güzel bir geleceği tüm dünyaya duyurmuş olduk.

"ZULMÜN KARŞISINDA HER BİRLİKTE DURMAMIZ LAZIM"

Zulüm en büyük hasmım. En son Suriye'de yaşadıklarımız bunun en açık örneğidir. Zulmün karşısında hep birlikte durmamız lazım. Hele hele bizim milletimiz tarih boyunca zulme açık kapı bırakmamıştır ve adaletiyle türk milleti tüm dünyada örnek olmuştur.

"BU ÜLKE, İYİ Kİ CHP'NİN ELİNE KALMADI"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 'Esed gelsin görüşelim, beraber görüşelim, siz görüşün' tarzında açıklamalarda bulundu. Bu açıklamaların ardından 12 saat içerisinde Esed Suriye'yi terk etti. Ben bundan kaynaklı size verdiğim oydan dolayı çok gurur duyuyorum ancak aklıma takılan bir soru var. 2023 seçimlerinde Millet İttifakı seçimi kazanmış olsaydı Türkiye, Suriye ve Orta Doğu'da son durum ne olurdu?" sorusu üzerine, şu cevabı verdi: