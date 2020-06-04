Erdoğan, Libya Başbakanı ile Ankara'da görüşecek

Libya'nın doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Hafter'in saldırılarının durdurulup geri püskürtülmesiyle hız kazanan gelişmeler, Ankara'da ele alınacak.

Türkiye ile savunma alanında iş birliğine giderek ülkede güvenlik ve istikrarı sağlamada önemli mesafeler kat eden meşru Libya yönetimi ve ordusunun başarıları devam ederken Başbakan Serrac, bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile önemli bir görüşme gerçekleştirecek.

Serrac'ın Ankara ziyaretinde, Libya'daki gelişmelerde belirleyici olan Türkiye'nin "tüm Libya'yı kucaklayan siyasi bir çözüme ulaşma" hedefi çerçevesinde atılan adımlar yeniden değerlendirilecek.

YOL HARİTASI BELİRLENECEK

Birleşmiş Milletler’in, hafta başında Libyalı tarafların ateşkes görüşmelerini sürdürmeyi kabul ettiğini duyurmasının ardından, diplomasi alanındaki olası gelişmeler de iki liderin gündeminde yer alıyor.

Taraflar, siyasi çözüm çabalarında belirlenecek yol haritasına ilişkin fikir alışverişinde bulunacak.

BARIŞ FIRTINASI HAREKATI

Libya yönetimini ortadan kaldırmak üzere başkente girmesine ramak kalan Hafter'in ilerleyişi, Türkiye'nin Birleşmiş Milletler tarafından tanınan Trablus merkezli yönetimin talebi üzerine sağlamaya başladığı savunma iş birliği sayesinde önlenmişti.

Libya ordusu, 12 Ocak'ta Türkiye ve Rusya'nın girişimiyle Berlin konferansında sağlanan ateşkese uymayan Hafter güçlerine karşı, 25 Mart'ta Barış Fırtınası Harekatı'nı başlatmıştı.

SİHA'LARIN DESTEĞİ

Hafter güçlerini hızla gerileten Libya ordusunun hamlesi sürüyor. Başkentin güneyi, Misrata açıkları ve Trablus'un batısı yönünde eş zamanlı ilerlemeler kaydeden Libya ordusunun başarısında, SİHA'ların sağladığı hava desteği oldukça etkili oldu.

HAVA SAVUNMA SİSTEMLERİ İMHA EDİLDİ

Bu süreçte Türkiye ve SİHA'ların kullanımı, uluslararası alanda yoğun ilgi topladı. Harekatın son dönemdeki en önemli kazanımları, mart sonundan nisan ayı ortasına kadar Trablus'un batısından Tunus sınırına uzanan 3 bin kilometrekarenin Hafter güçlerinden temizlenmesi oldu. Libya ordusu, 18 Mayıs'ta ülkenin batısındaki stratejik Vatiyye Hava Üssü'nü Hafter'den geri alırken, SİHA'lar Birleşik Arap Emirlikleri'nin gayrı meşru güçlere verdiği çok sayıda hava savunma sistemini imha etti.

LİBYA ORDUSU TRABLUS HAVALİMANI'NI GERİ ALDI

Mayıs ayında Trablus'taki sivillerin korunması amacıyla başkentin güneyindeki Hafter güçlerinin püskürtülmesine başlandı. Çok sayıda stratejik askeri kamp ele geçirildi. Bu sırada Rus paralı askerleri olarak bilinen Wagner unsurları bölgeden ayrıldı. Libya ordusu son olarak Trablus Havalimanı'nı geri aldı. Türkiye'nin son dönemdeki desteği, Libya ordusunun bugün itibarıyla başkent Trablus'un tüm il sınırlarını kontrolüne almasıyla yeni bir aşamaya geçti.

"HAFTER BU SAVAŞI KAZANAMAZ"

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, dün "Trablus'tan Tunus'a kadar sahil bandının ele geçirilmesi, uluslararası havaalanlarının ele geçirilmesi, havadan ve karadan ilerleme kaydedilmesi esasen gösteriyor ki Hafter bu savaşı kazanamaz." ifadelerini kullanarak gayrı meşru güçlerin lideri Hafter'i bir kez daha uyarmıştı.