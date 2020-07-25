Erdoğan, Libya Başbakanı Serrac'la görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Libya Başbakanı Fayiz es-Serrac'la İstanbul'da bir görüşme gerçekleştirdi.

Türkiye, başta Fransa, Rusya, Mısır ve diğer birçok dünya devletlerine karşı meşru Libya hükümetine verdiği desteği kararlılıkla sürdürüyor.

Türkiye'nin savunma sanayiinde elde ettiği başarılar sayesinde, bölgede söz sahibi olmak isteyen birçok devletin desteklediği Hafter milisleri, Libya'da kontrol altında tuttukları bölgeleri birer birer kaybediyor.

TÜRKİYE'NİN LİBYA'YA DESTEĞİ, SAVAŞI MEŞRU HÜKÜMETİN LEHİNE ÇEVİRDİ

Libya Başbakanı Fayiz es-Serrac da, bölgede süregelen son gelişmeleri görüşmek için bugün İstanbul'a geldi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da Libya Başbakanı Fayiz es-Serrac'ı kabul etti.

Libya'nın ulusal güvenliği konusunda şu zamana dek alınan önlemlerin ve atılacak adımların görüşüldüğü buluşma, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın günlük programı arasında yer almıyordu.

BÖLGEDE YAŞANANLAR VE PETROL FAALİYETLERİ MASADA

Hafter milislerinin bölgeden tamamen temizlenmesi ve Mısır tarafından Libya'ya yapılması planan askeri müdahalenin ana gündem maddelerini oluşturduğu görüşmede, ortaklaşa yapılacak petrol faaliyetleri de masaya yatırıldı.

Libya Başbakanı Fayiz es-Serrac ile Katar Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani'nin dün İstanbul'da bir araya geldiği bildirilmiş, görüşmede, Libya'daki son gelişmeler ve ikili ilişkilerin ele alındığı belirtilen açıklamada, her iki tarafın Libya krizine siyasi çözümünün Suheyrat Anlaşması, Birleşmiş Milletler kararları ve Berlin konferansının verilerine uygun bir şekilde olması gerektiğini vurguladığı aktarılmıştı.

ERDOĞAN SERRAC'IN YANI SIRA İTALYA BAŞBAKANI CONTE'YLE DE BİR TELEFON GÖRÜŞMESİ YAPTI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, meşru Libya Hükümeti Başbakanı Serrac'la yaptığı değerlendirmeden sonra, İtalya Başbakanı Conte'yle de bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede, Libya başta olmak üzere bölgesel gelişmeler ele alınırken, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Conte, Libya’da siyasi çözüm için diyalogu sürdürme konusunda mutabık kaldılar.

Aynı zamanda koronavirüs ile mücadelede işbirliği hususları ve salgın sonrası dönemde atılacak adımları da değerlendirdiler.