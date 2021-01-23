Erdoğan, MİLGEM projesinin 3'üncü gemisine kaynak yaptı

Gelişmiş denizcilik özellikleri ile tamamen milli imkanlarla tasarlanan fırkateynin ilk kaynağı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yapıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul (F 515) Fırkateyni’nin Denize İniş Töreni ve Pakistan MİLGEM Korvet Projesi 3. Gemi İlk Kaynak Töreni'ne katıldı.

İLK KAYNAĞI YAPTI

Tuzla’daki İstanbul Tersane Komutanlığı'ndaki törende gemi ile ilgili bilgiler veren Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha sonra kasketini taktı ve geminin ilk kaynağını yaptı.

TAMAMEN MİLLİ İMKANLARLA TASARLANDI

Boyu 113, genişliği ise 14 metre olan gelişmiş denizcilik özellikleri ile tamamen milli imkanlarla tasarlanan fırkateynin, yüzde 75’in üzerinde yerlilik oranına sahip olduğu belirtildi.

İstanbul Fırkateyni denizle buluştu İZLE





İSTANBUL FIRKATEYNİ DENİZE İNDİRİLDİ

2018 yılında Türkiye ile Pakistan arasında 4 MİLGEM Korveti’nin satışı için anlaşma yapılmıştı.

Bu kapsamda gemilerden ikisi İstanbul Tersane Komutanlığı’nda diğer ikisi de Pakistan’da inşa edilecek.

Üçüncü korvetin ilk kaynak töreni bugün yapılmış oldu.

MİLGEM Projesi tarafından inşası tamamlanan İstanbul Fırkateyni denize indirildi.

MİLGEM PROJESİ

MİLGEM ya da tam adıyla Milli Gemi, Türkiye’nin ulusal bir savaş gemisi programıdır. Türk Deniz Kuvvetleri tarafından yönetilen proje; keşif, gözetleme, erken uyarı, denizaltı karşıtı savaş, yüzeyden yüzeye savaş, yüzeyden havaya savaş ve amfibi operasyonlar dahil olmak üzere bir dizi görevde kullanılabilecek çok amaçlı korvet ve fırkateynler geliştirmeyi hedeflemektedir.

Türkiye ilk defa korvet tipi bir askeri geminin tasarımını milli olarak gerçekleştirilmiş olup böylelikle gemi tasarımı, tekne inşası ile sistem entegrasyonunda dışa bağımlılık azaltılmış ve askeri tersaneler ile özel sektördeki gemi tasarım, inşa imkânları ve kabiliyetlerinin entegrasyonu suretiyle, özel sektörün harp gemisi inşası alanında gerekli bilgi birikimi, tecrübe ve altyapı ile donatılması sağlanmıştır.

Projede geçen yıllar içerisinde yerlilik oranı yüzde 70 seviyesine kadar getirilmiş olup tüm proje kapsamında 50'den fazla yerli firmaya iş imkânı sağlanmıştır.

Proje kapsamında milli olarak tasarlanan ve inşa edilen gurur kaynağı gemilerden TCG-HEYBELİADA 2011 yılında, TCG-BÜYÜKADA 2013 yılında, TCG-BURGAZADA 2018 yılında ve TCG-KINALIADA 2019 yılında Deniz Kuvvetleri Komutanlığı hizmetine alınmıştır.