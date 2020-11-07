Erdoğan: Millet olarak 100 yıl önceki kadar kritik bir dönemeçten geçiyoruz

Erdoğan: Millet olarak 100 yıl önceki kadar kritik bir dönemeçten geçiyoruz

Partisinin Kahramanmaraş 7. Olağan İl Kongresi'nde konuşan Erdoğan, Türkiye'nin ülke olarak 100 yıl önceki kadar kritik bir dönemden geçtiğini aöyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Kahramanmaraş 7. Olağan İl Kongresi'ne katıldı.

Cumhurbaşkanı burada partililere saslenerek gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

"100 YIL ÖNCEKİ KADAR KRİTİK BİR DÖNEMEÇTEN GEÇİYORUZ"

Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasında, "Ülke ve millet olarak en az yüz yıl önceki kadar kritik bir dönemeçten geçiyoruz. Bizi yok etmek istedikleri dönemki gibi Anadolu'dan yeni bir silkiniş, şahlanış ile dünyaya huzur, barış getirecek bir mücadelenin içindeyiz.

Kurulduğumuz günden itibaren AK Parti millettin partisidir dememizin nedeni budur. Sıfatı, ismi, cismi ne olursa olsun, kimsenin heveslerini bu ulvi davanın önüne koymasını kabul edemeyiz." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasıdan satırbaşları;

"Yaklaşık 9 aylık hasretin ardından Afşin'i, Dulkadiroğlu'nu, Elbistan'ı, Göksun'u, 12 Şubat'ı, Pazarcık'ı selamlıyorum.

Biliyorsunuz en son Kahramanmaraş'ın 100'üncü kurtuluş yılı olan 12 Şubat'ta bir aradaydık.

Bin yıldır vatanımızın bekası için canını esirgemeyen şehitlerimize, gazilerimize, kahramanlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum.

Kahramanmaraş, sen de gönül sultanlarının selamı var. Sende güzellik var, bereket var, hak ve hakikat sevdası var. Sende bizi biz yapan değerler var.

Sende şiir var, edebiyat var. Sende yiğitlerin istiklal aşkı var. İşte bu yüzden Türkiye'yi 2023 hedeflerini ulaştırmada olduğu gibi, 2053 vizyonuna ulaştırmak için de Kahramanmaraş'ı en önde görmek istiyorum.

"DAVAMIZI ZAFERE ULAŞTIRMAK İÇİN GECE GÜNDÜZ ÇALIŞIYORUZ"

Son 2 yılda teşkilatlarımızın 3'te 2'sini yeni vizyonlar, yeni isimler ile güçlendirirken, vefayı da bırakmadık. Tüm dostlarımızı kucaklayan ulu bir çınar gibi büyüyoruz.

Kuruyan dallar budandıkça çok gür bir şekilde hedeflerimize ilerlemeyi sürdürüyoruz. Önümüze, arkamıza bakmadan davamızı yürütmeye devam ediyoruz. Davamızı zafere ulaştırmak için gece, gündüz çalışıyoruz.

Milletin partisinin yöneticileri her daim milletin içinde olmalıdır. Kim millet ile gönül bağını kopartıyorsa partisi ile bağlarını koparıyor demektir.

Türkiye'nin demokrasi ve kalkınma mücadelesine yaptığımız katkının en yakın şahidi milletimizin ta kendisidir.

"CUMHURİYET TARİHİNİ 10'A KATLAYAN YATIRIMLARIMIZ VAR"

Cumhuriyet tarihinin tamamında yapılanları 3'e, 5'e, 10 katlayan yatırımlarımız var. Bunlardan ülkemizin tamamı yararlanmıştır. Kahramanmaraş'a 18 yılda eski para ile 35.5 katrilyon, yeni para ile 35.5 milyar TL katkı yaptık.

Bu yatırımlar ile eğitimde 6 bin 146 derslik kattık. İkinci üniversiteyi kurduk. Öğrencilerimize yurt binalarını yaptık. Farklı branşlarda 39 spor tesisi yaptık, 4 tesisin çalışmaları sürüyor. Kahramanmaraş için 4 millet bahçesi projesi bulunuyor."

Türkoğlu Şekeroba millet bahçesi çalışmaları sürüyor. Pazarcık millet bahçesi için yer tahsisi yapıldı. Bunları tamamlayıp en kısa sürede hizmete sunacağız. Kahramanmaraşlı vatandaşlarımıza eski rakamla 5 katrilyon, yeni para ile 5 milyar TL para aktardık.

Necip Fazıl Şehir Hastanemizi, 300 yataklı kadın doğum hastanesi ve 200 yataklı ruh ve sinir hastanesi ile güçlendiriyoruz. TOKİ vasıtası ile Kahramanmaraş'ta 4 bin 119 konut projesini hayata geçirdik. Bölünmüş yol uzunluğunu 73 kilometreden 339 kilometreye çıkardık.

Kongremizden sonra daha önceki kısımları peyderpey açılan 63 kilometre uzunluğundaki yolu açıyoruz. Bu yolun ülkemize, bölgemize, şehrimize hayırlı olmasını diliyorum.

Yol üzerindeki tünellere ve güzergahlara Kahramanmaraş'a yakışır isimler verdik, törende açıklayacağım. Elbistan-Malatya hududunu yaparak Doğu Batı geçişini tamamlamış olacağız.

Nurdağı'ndan geçen Mersin, Adana, Osmaniye, Gaziantep hızlı tren hattı ile Kahramanmaraş'ı hızlı trenle buluşturacak projenin etüt çalışmalarında sona yaklaşıldı.

Şehrimize son 10 yılda 3 OSB, 1 teknopark, 1 tasarım merkezi kurduk. Bir baraj ve gölet inşa ettik. 16 baraj ve 2 göletin çalışmaları ise devam ediyor.

Adatepe Barajı'nı 1.6 milyar TL yatırım ile bitirdik. Sulama kanalı ihalelerini ise 372 milyon TL bedelle yaptık.

"TÜRKİYE BÜYÜDÜKÇE SALDIRILAR ARTIYOR"

Kardeşlerim, Türkiye büyüdükçe, güçlendikçe karşısına çıkan engeller ve saldırılar da ona göre artıyor. İstiklal Harbi sonrası bir kalkınma başlatan Türkiye tek parti CHP'sinin çapsızlığı yüzünden başarısız olmuştur.

Ülkemizle aynı şartta yola çıkan pek çok ülke zenginleşir gelişirken, biz enerjimizi boş şeyler ile tükettik.

İktidara gelişimizi sağlayan 3 Kasım 2002 seçiminden beri yaşadıklarımızı hatırlayın. Önümüze çıkarılan vesayeti, engelleri hatırlayın.

Milletimizi birbirine düşürmek için yapılan provokasyonları, o Gezicileri, çukurcuları hatırlayın. Camilerimizi nasıl yaktıklarını hatırlayın. Hamdolsun dik durduk, terör ile teröristler ile mücadele verdik.

Yılmadık, usanmadık, askerimiz, jandarmamız, polisimizle mücadele verdik. Ama başardık. Şairin dediği gibi biz buraya tüzükler ile çarpışa çarpışa geldik. Hiçbir zaman bize dayatılan düzene teslim olmadık. Milletimizin bize gösterdiği istikamette ilerledik.

Türk milletini tarihi ve değerleri ile aşağılamaya çalışanlara ve öyle göstermeye çalışanlara asla izin vermedik.

"MİLLETİMİZİN GÖSTERDİĞİ İSTİKAMETTE İLERLEDİK"

Ülkemizle aynı şartta yola çıkan pek çok ülke zenginleşir gelişirken, biz enerjimizi boş şeyler ile tükettik. İktidara gelişimizi sağlayan 3 Kasım 2002 seçiminden beri yaşadıklarımızı hatırlayın. Önümüze çıkarılan vesayeti, engelleri hatırlayın.

Milletimizi birbirine düşürmek için yapılan provokasyonları, o Gezicileri, çukurcuları hatırlayın. Camilerimizi nasıl yaktıklarını hatırlayın. Hamdolsun dik durduk, terör ile teröristler ile mücadele verdik.

Yılmadık, usanmadık, askerimiz, jandarmamız, polisimizle mücadele verdik.

Ama başardık. Şairin dediği gibi biz buraya tüzükler ile çarpışa çarpışa geldik. Hiçbir zaman bize dayatılan düzene teslim olmadık. Milletimizin bize gösterdiği istikamette ilerledik."