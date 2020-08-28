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    Erdoğan, NATO Genel Sekreteri Stoltenberg ile görüştü

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile telefonda görüştü.
    • AA
    • 28.08.2020 - 19:56
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    Erdoğan, NATO Genel Sekreteri Stoltenberg ile görüştü

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile telefonda görüştü.

    Erdoğan, Stoltenberg ile görüşmesinde, Türkiye'nin hak ve menfaatlerini her zaman ve her yerde korumayı sürdüreceklerini belirtti.

    Erdoğan, Stoltenberg ile görüşmesinde, uluslararası hukuku yok sayan ve bölgesel barışa zarar veren tek taraflı adımlara karşı NATO'nun üzerine düşen sorumluluğu yerine getirmesi gerektiğini ifade etti.

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