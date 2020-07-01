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- Erdoğan: Onlar film çevirsinler, biz tarih yazacağız
Erdoğan: Onlar film çevirsinler, biz tarih yazacağız
Cumhurbaşkanı Erdoğan, muhalefet liderlerinin sosyal medya düzenlemesine ilişkin paylaşımlarına göndermeli bir cevap verdi.
- AA
- 01.07.2020 - 20:50
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı’nda sosyal medyada düzenleme gerektiğini belirtmiş ve hukuki çalışmaların yapılacağını duyurmuştu.
Erdoğan'ın açıklamalarının ardından, İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Twitter hesaplarından konuya ilişkin göndermeli paylaşımlar yaptı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan da, muhalefet genel başkanlarının dizi ve film temalı tweetlerine sosyal medya hesabından cevap verdi.
"TARİH YAZMAYA DEVAM EDECEĞİZ"
Erdoğan paylaşımında, "Onlar dizi izleyip film çeviredursun, biz hizmet edip tarih yazmaya devam edeceğiz." ifadelerine yer verdi.