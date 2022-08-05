Erdoğan-Putin Zirvesi sonrası ortak bildiri

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Putin'in görüşmesi sonrası açıklanan ortak bildiriye göre, Suriye'de terör örgütlerine karşı dayanışma teyit edildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Soçi'ye yaptığı günübirlik çalışma ziyareti kapsamında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir araya geldi.

Görüşmede; Türkiye'nin Suriye'ye gerçekleştireceği olası operasyon, terörle mücadele, Suriye'deki son gelişmeler ile Rusya-Ukrayna arasındaki savaş, Türkiye'nin çabasıyla oluşturulan tahıl koridoru konularının yanı sıra savunma sanayii ve enerji alanında iş birliği, Akkuyu Nükleer Santrali konuları masada oldu.

Görüşme 4 saat sürdü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasındaki görüşme sona erdi. Soçi'de iki liderin görüşmesi 4 saat sürdü.

Suriye'de terör örgütlerine karşı dayanışma vurgulandı

Görüşmenin ardından iki lider ortak bildiri imzaladı. Görüşmede Suriye'nin toprak bütünlüğünün önemi vurgulandı. Suriye'de terörle mücadelede kararlılık teyit edildi.





İki ülke arasındaki iş birliğinin önemine işaret edildi

Liderler, Türkiye-Rusya arasındaki samimi, açık sözlü ve güvene dayalı ilişkilerin bölgesel ve uluslararası istikrarın tesisi açısından taşıdığı öneme işaret etti.



İki liderin imzaladığı ortak bildiride şunlar kaydedildi:

"Türkiye'ye gaz tedarikini görüştüler, doğalgaz için kısmi ödeme konusunda anlaştı.

İstanbul Mutabakatı'nın uygulanmasının altı çizildi

Rusya'nın tahıl, gübre ve gübre üretimi için hammaddenin kesintisiz ihracı dahil, İstanbul Mutabakatının lafzı ve ruhuna uygun şekilde uygulanmasının altı çizildi.

Liderler ulaştırma, ticaret, tarım, sanayi, finans, turizm ve inşaat gibi sektörlerde işbirliğinin güçlendirilmesi yönünde somut adımlar atılması üzerinde mutabık kalmışlardır.





Türkiye'de de görüşecekler

Liderler, Türkiye-Rusya Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi’nin müteakip toplantısının Türkiye’de gerçekleştirilmesi üzerinde mutabık kalmışlardır.

İki lider, Libya’nın egemenliğine, toprak bütünlüğüne ve ulusal birliğine olan güçlü bağlılıklarını vurgulamışlar ve BM himayesinde yürütülen Libya liderliğindeki ve Libya sahipliğindeki siyasi sürece desteklerini yinelemişlerdir."



Cumhurbaşkanı Erdoğan ve beraberindeki heyet Soçi kentindeki Sonatoryum Rus binasından ayrılarak, Soçi Uluslararası Havaalanı’ndan Türkiye’ye dönüş yoluna geçti.







