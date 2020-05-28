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    Erdoğan: Restoran ve kafeler 1 Haziran'da açılacak

    Erdoğan: Restoran ve kafeler 1 Haziran'da açılacak

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, koronavirüs salgınına karşı alınan tedbirler kapsamında restoran, kafe, plajlar, milli parklar ve bahçelerin 1 Haziran itibariyle yeniden açılacağını söyledi.
    • Haber Merkezi
    • 28.05.2020 - 20:04
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    Erdoğan: Restoran ve kafeler 1 Haziran'da açılacak

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, koronavirüs salgınına karşı alınan tedbirler kapsamında restoran, kafe, plajlar, milli parklar ve bahçelerin 1 Haziran itibariyle yeniden açılacağını söyledi.

    Ayrıntılar gelecek...

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