Erdoğan: Savunma sanayine yapılan hiçbir saldırı masum değildir

Erdoğan: Savunma sanayine yapılan hiçbir saldırı masum değildir

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin savunma sanayisini hedef alanlarla Türkiye'ye silah satmaya çalışan şirketler arasındaki ilişkiye dikkat çekti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti İl Başkanları Toplantısı'nda önemli açıklamalarda bulundu.

Türkiye'nin yerli ve milli projelerine karşı yapılan saldırılara dikkat çeken Erdoğan, saldırıların beşinci kol faaliyeti olduğunu iifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları söyledi:

"Yerli ve milli tüm savunma sanayii projelerimize saldırıyorlar. Milletimizden şu gerçeği asla aklından çıkarmamasını istiyorum.

Savunma sanayine yapılan hiçbir saldırı masum değildir. Projelerimizi hedef alan her saldırının gerisinde sinsi ve alçakça bir niyet vardır. Bu saldırıların her biri, beşinci kol faaliyetidir.

SİHA'larımıza, İHA'larımıza, tanklarımıza, toplarımıza, füzelerimize, motorlarımıza saldıran herkes bilerek veya bilmeyerek Türkiye düşmanı çevrelerin ve küresel silah şirketlerinin çıkarlarını savunmaktadır.

Savunma sanayimizi hedef alan saldırılar aynı zamanda yıllarca ülkemize kendi ürünlerini fahiş fiyatla satan, canları istediğinde bize bunların üzerinden şantaj yapan devletlerin ve şirketlerin lobi faaliyetlerinin tezahürüdür.

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