Erdoğan, sel bölgesindeki ailelere taziyelerini iletti

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bursa'daki sel felaketinde yaşamını yitiren 5 kişinin yakınlarıyla telefonda görüşerek, başsağlığı diledi.

Bursa'nın Dudaklı Mahallesi'ndeki sel felaketinde 5 kişi hayatını kaybederken, kayıp olan 1 kişinin ise arama çalışmaları devam ediyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da selde hayatını kaybeden 5 kişinin yakınları ile telefonda görüştü.

TAZİYELERİNİ İLETTİ

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu aracılığıyla ailelerle telefonda görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Rabbim sabırlar versin inşallah." diyerek taziyelerini iletti.

Erdoğan, Bakan Soylu'dan cenaze işlemleri hakkında da bilgiler aldı.

Erdoğan, selde hayatını kaybedenlerin ailelerine taziyelerini iletti