Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Özellikle belirtmek istiyorum. Terörle bulaşmış olan, örgütlerin oyuncağı haline gelen hiç kimsenin gözünün yaşına bakmayacak, yargının karşısına çıkaracağız" dedi.

AK Parti Adıyaman, Edirne, Erzurum, İzmir, Kırşehir, Mersin ve Osmaniye İl Kadın Kolları Kongrelerine canlı bağlantı yapan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Boğaziçi Üniversitesi eylemlerine ilişkin bir kez daha söylemlerini yineledi.

“Teröre bulaşmış olan, örgütlerin oyuncağı haline gelen hiç kimsenin gözünün yaşına bakmayacak” diyen Erdoğan, şöyle devam etti:

"YAKALARINDAN TUTUP YARGININ KARŞISINA ÇIKARACAĞIZ"

“Onları, yakalarından tutup yargının karşısına çıkaracağız. Teröre bulaşmamış, devletine ve milletine husumeti hayatının merkezine yerleştirmemiş evlatlarımızı sahiplenmek görevimizdir.”

Erdoğan: Teröre bulaşmış olanların gözünün yaşına bakılmayacak VİDEO

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“GENÇLERİ TAHRİK ETMENİN ANLAMI NE?”

Sokakları terörize edenleri, masum gösterenleri önemsemediklerini dile getiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Gözümüzün nuru olan çocuklarımızın sadece kariyerlerini değil, milli ve manevi değerlerle donanmasını düşünmek mecburiyetindeyiz. Milli ve yerli şuur sahibi olanlar çoğunluktadır. İstanbul'daki hadiselerde gördüğümüz gibi zihni ve kalbi ülkemizle, değerlerimizle bağı kopmuş bir kesime de şahit oluyoruz.

Kendi ülkelerinde senato basanları terörist ilan edenlerin, Türkiye'de rektörlük basmaya kalkanları hak arayıcısı göstermelerindeki ikiyüzlülük bize sorumluluklarımızı unutturamaz.

Kısmi bir azınlık rektörünün odasını işgale yelteniyor. Oradaki bir kısım genç, ne yazık ki dışarıdan tahriklerle böyle bir oyuna geliyor. Bu işin içinde; ana muhalefet partisi il başkanı kadın var, yine bir siyasi partinin genel başkan yardımcısı daha var. Sizin orada ne işiniz var, siz gidin siyaset yapın. Gençleri tahrik etmenin anlamı ne? “ dedi.

“BU SİNSİ OYUNU HEP BİRLİKTE BOZACAĞIZ”

Ana muhalefet partisi CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’ndan da bahseden Erdoğan, “Ana muhalefetin başı her gün konuşuyor. Öbürü dağdan destek alıyor. Dün Kadıköy'de gösteri yapmaya yeltendiler. İsmi iyi ama kendisi maalesef bu da bu işe karıştı. Biz bunlara cevap vermeyecek miyiz? 206 üniversitede bir şey yok, bunu niye konuşmuyorsunuz? Buralar bizim ilim yuvalarımız. Buraları tahrik etmeye kimsenin hakkı yok, buna da müsaade etmeyiz.

Sokaklarda küresel fitnecilerin ve içimizdeki aparatlara meze edilemeye çalışılan çocuklarımızın ailelerine sesleniyorum; çocuklarınıza sahip çıkın. Meydanı onların heyecanı, hayallerini kendi çıkarları için kullanan provokatörlere bırakmayın. Bu sinsi oyunu bozmak için üzerine eğilmemiz gereken yer ailedir.

Aile yapımızın doğrudan veya dolaylı bir saldırı dalgası altında odluğunu biliyoruz. Medya yoluyla dayatılan çarpık mesajların aile yapımızı çökertme olduğunu biliyoruz. Bu senaryoda kısmen de olsa bir ilerleme sağlanmıştır. Bu sinsi oyunu hep birlikte bozacağız." şeklinde konuştu.