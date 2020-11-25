Erdoğan: Teröristin kitabının tavsiye edilmesi beni rencide etti

Erdoğan: Teröristin kitabının tavsiye edilmesi beni rencide etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, terörist olarak nitelendirdiği Selahattin Demirtaş'ın kitabının insanlara tavsiye edilmesi nedeniyle rencide olduğunu söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bülent Arınç'ın Selahattin Demirtaş'ın hikaye kitabınından çok etkilendiğini belirterek herkese tavsiye etmesine ilişkin konuştu.

"BENİ RENCİDE ETMİŞTİR"

AK Parti grup toplantısında kameralar karşısına geçen Erdoğan, bu kitabın herkese tavsiye edilmesi nedeniyle rencide olduğunu dile getirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Hatta daha da ileri gidip bu teröristlerden birinin yazdığı kitabı herkesin okumasının tavsiye edilmesi hakikaten beni rencide etmiştir. Kitabını herkes okusun denilen kişi, binlerce askerimin kardeşimin kanı olan bir terör örgütünün siyasetçi maskesi takmış savunucudur." ifadelerini kullandu.

Erdoğan: Teröristin kitabının tavsiye edilmesi beni rencide etti ViDEO