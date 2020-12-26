Erdoğan: TOGG'un pil ihtiyacını ETİ Maden Lityum Üretim Tesisi karşılayacak

Erdoğan, TOGG otomobilinin pillerinde kullanılacak lityumun, ETİ Maden Lityum Üretim Tesisi'nden temin edileceğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, video konferans yöntemiyle katıldığı Eskişehir’deki Eti Maden Lityum Karbonat Üretim Tesisleri’nin açılış töreninde konuştu.

Türkiye'de ilk olma özelliğini taşıyan tesisin açılışını yapan Cumhurbaşkanı, ilk etapta yıllık 10 ton lityum üretileceğini, daha sonra 600 ton kapasiteye erişeceğini belitti.

Erdoğan, daha önce yıllarca ihmal edilmiş stratejik yeraltı kaynaklarının çıkarılması alanında Türkiye'nin gerçek potansiyelini gün yüzüne çıkarmak için yoğun çaba içinde olduklarını söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan tesisin öneminin altını çizerek, üretim aşamasındaki yerli elektrikli otomobillerin pil ihtiyacının yanında, akıllı telefonlar, tabletler ve tüm elektronik aletlerin bataryalarında bu tesisten çıkarılacak lityumun kullanılacağını söyledi.

YERLİ OTOMOBİLİN PİLİNDE KULLANILACAK LİTYUM

Erdoğan: "TOGG otomobilinin pillerinde kullanılacak lityumu da yine buradan temin etmeyi planlıyoruz. Nükleer enerjiden hidroelektrik santrallerine, maden arama ve işletme faaliyetlerinden diğer yatırımlarımıza kadar, ülkemizin potansiyelini harekete geçirecek hemen her çaba, organize bir saldırıya uğramaktadır. Türkiye'nin yer altı kaynaklarından uzun yıllar boyunca yeterince istifade edememesinin sebebi bu yönde attığı adımların sabote edilmesidir." dedi.

"MÜJDELERLE DOLU BİR YIL YAŞADIK"

Erdoğan'ın konuşmasından satır başları;

Bu sene özellikle enerji alanında müjdelerle dolu bereketli bir yıl yaşadık. Akdeniz ve Karadeniz'de yapılan sondaj sayısı 9'u buldu. Her arayan bulamaz ama bulanlar arayanlardır.

Bunun için önce dünyanın en önemli sondaj ve sismik araştırma filolarından birini ülkemize kazandırdık. Sonra arama çalışmalarına başladık. 405 milyar metreküplük doğal gaz keşfi ülkemiz için kırılma noktası olmuştur.

4 YILDA 4,4 MİLYON METRE SONDAJ

Maden Tetkik Arama bizim dönemimizde 70 yılda yapılan sondajın iki buçuk katı iş ortaya çıkardı. Son 4 yılda 4,4 milyon metre sondaj gerçekleştirilerek bu alanda tarihi bir rekor kırıldı.

Toprağımızın üstünü nasıl boş bırakmıyorsak altındaki nimetlerden de istifade etmeye çalışıyoruz. Bilhassa ülkemizin en stratejik yeraltı kaynaklarından olan bor madenine özel önem veriyoruz.

YILLIK BOR ÜRETİMİ

2002'de 436 bin ton olan rafine bor ürünleri üretimimiz bu yıl yaklaşık 1,6 milyon tonu buldu. Bor ürünleri ihracatımız salgına rağmen 610 milyon dolara çıktı.

Aynı dönemde rafine bor ürünleri kurulu kapasitemizi de 2 milyon 753 bin tona yükselttik. İnşallah önümüzdeki dönemde bor minerallerinin kullanım yelpazesini daha da genişletmeyi planlıyoruz."