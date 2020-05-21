Erdoğan: Tük-Japon dostluğuna yeni bir halka ekledik

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi’nin açılış töreninde açıklamalarda bulundu.

Sağlıkta Dönüşüm Projesi kapsamında inşa edilen ve ilk etabı 20 Nisan'da açılan Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi, bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılacağı törenin ardından tam kapasiteyle hizmet vermeye başlayacak.

Törene katılarak açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan,"Bugün köklü ve çok boyutlu Türk-Japon dostluğuna yeni bir halka daha ekliyoruz." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sağlık sisteminde İstanbul'un artık merkezi bir konuma sahip olduğunu belirterek şöyle dedi:

"İstanbul aynı zamanda uluslararası bir sağlık merkezi durumuna gelmiştir."

Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi ile Türkiye'ye bir eser daha kazadırdıklarını belirten Erdoğan sözlerine şöyle devam etti:

"Sadece estetik bakımdan değil, teknolojik altyapısı, müştemilatı, konumu, imkanları ve diğer özellikleriyle İstanbul'un gurur abidelerinden biri olacak bir eseri daha ülkemize kazandırdık."

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