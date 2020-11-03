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    Erdoğan: Tüm iş yerleri 22.00'de kapanacak

    Erdoğan: Tüm iş yerleri 22.00'de kapanacak

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, korona önlemleri kapsamında yeni kararları açıklayarak, tüm iş yerlerinin 22.00'de kapanacağını duyurdu.
    • AA
    • 03.11.2020 - 19:50
    • Güncelleme : 03.11.2020 - 22:05
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    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kabine toplantısının ardından açıklamalarda bulunmak üzere kameraların karşısına geçti.

    Gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunan Erdoğan, toplantılarda alınan yeni koronavirüs önlemlerini de duyurdu.

    PAKET SERVİS HARİÇ İŞLETMELER 22.00'DE KAPANACAK

    Türkiye'de, bazı şehirlerde zaman zaman endişe verici artışlara rağmen genel olarak kontrollü bir süreç yaşandığını söyleyen Erdoğan, "Esnek mesai uygulaması teşvik edilecek. Pazar yeri market gibi yerlerdeki denetimler artırılacaktır. Paket servis hariç lokanta, restoran, pastane, berber, kuaför, yüzme havuzu, kaplıca, internet kafe, halı saha, tiyatro, sinema gibi yerlerde hizmetler saat 22'de sona erecektir." ifadelerini kullandı.

    Erdoğan: Tüm iş yerleri 22.00'de kapanacak VİDEO

    Erdoğan: Tüm iş yerleri 22.00 de kapanacak #1

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