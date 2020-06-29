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    Erdoğan, Türkmenistan Devlet Başkanı ile görüştü

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkmenistan Devlet Başkanı Berdimuhammedov ile telefonda görüştü.
    • Haber Merkezi
    • 29.06.2020 - 15:28
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    Erdoğan, Türkmenistan Devlet Başkanı ile görüştü #1

    İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkmenistan Devlet Başkanı Berdimuhammedov ile telefonda görüştü.

    BÖLGESEL MESELELER VE İKİ ÜLKE ARASINDAKİ İŞ BİRLİĞİ DEĞERLENDİRİLDİ

    Görüşmede, iki ülke arasındaki iş birliğini geliştirecek ve ilişkileri güçlendirecek adımlar ele alındı, bölgesel meseleler değerlendirildi.

    Erdoğan, Türkmenistan Devlet Başkanı ile görüştü #2

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