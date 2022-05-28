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    Erdoğan ve Aliyev, Türk Yıldızları ve Solo Türk ekibinin akrobasi gösterisini izledi

    Erdoğan ve Aliyev, Türk Yıldızları ve Solo Türk ekibinin akrobasi gösterisini izledi

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan'ın Bağımsızlık Günü'nde düzenlenen etkinlikte Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile bir araya geldi.
    • 28.05.2022 - 21:48
    • Güncelleme : 28.05.2022 - 22:00
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    Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bakü'de düzenlenen etkinlikte yaptığı konuşmada, can Azerbaycan'ın Bağımsızlık Günü'nde katılımcılarla beraber olmaktan büyük bir bahtiyarlık duyduğunu dile getirdi.

    Aliyev, katılımcılardan Azerbaycan halkı adına Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı ve Türkiye'den gelen diğer misafirleri selamlamalarını istedi.

    Solo Türk ve Türk Yıldızları, gökyüzüne ay-yıldız çizdi

    Festival alanını gezerek Akıncı SİHA'yı imzalayan iki lider, daha sonra Azerbaycan Hava Kuvvetleri, Türk Hava Kuvvetlerine bağlı Türk Yıldızları ve Solo Türk ekibinin akrobasi gösterisini izledi.

    Erdoğan ve Aliyev, Türk Yıldızları ve Solo Türk ekibinin akrobasi gösterisini izledi VİDEO

    Erdoğan ve Aliyev, ekipleri selamladı

    Erdoğan ve Aliyev, gösteri sırasında gökyüzüne ay-yıldız çizen Türk Yıldızları ve Solo Türk ekiplerini selamladı.

    Erdoğan ve Aliyev, Türk Yıldızları ve Solo Türk ekibinin akrobasi gösterisini izledi #1

    Erdoğan ve Aliyev, Türk Yıldızları ve Solo Türk ekibinin akrobasi gösterisini izledi #2

    Erdoğan ve Aliyev, Türk Yıldızları ve Solo Türk ekibinin akrobasi gösterisini izledi #3

    Erdoğan ve Aliyev, Türk Yıldızları ve Solo Türk ekibinin akrobasi gösterisini izledi #4

    Erdoğan ve Aliyev, Türk Yıldızları ve Solo Türk ekibinin akrobasi gösterisini izledi #5

    Erdoğan ve Aliyev, Türk Yıldızları ve Solo Türk ekibinin akrobasi gösterisini izledi #6


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