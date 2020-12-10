Erdoğan ve Aliyev'den şükür namazı

Ermenistan işgalindeki Dağlık Karabağ'ın 28 yıl sonra kurtarılması dolayısıyla Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan şükür namazı kıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 1992 yılında Ermenistan tarafından işgal edilen Dağlık Karabağ'ın tekrar Azerbaycan topraklarına katılmasını kutlamak için Azerbaycan'a gitti.

BİRLİKTE ŞÜKÜR NAMAZI KILDILAR

Azerbaycan'ın lideri Haydar Aliyev'in kabri ile Türk ve Azerbaycan şehitliklerini ziyaret eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha sonra Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile birlikte Bakü'deki Şehitler Camii'nde şükür namazı kıldı.

Erdoğan ve Aliyev, daha sonra ise başkent Bakü'nün Azadlık Meydanı'nda Zafer Geçidi törenine katıldı.