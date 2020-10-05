Erdoğan: Yedi düvele meydan okuma pahasına Azerbaycan'ın yanındayız

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: "Gerektiğinde 7 düvele meydan okuma pahasına, kendimiz ve dostlarımız için hakkın ve hakikatin yanında yer alıyoruz.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: "Gerektiğinde 7 düvele meydan okuma pahasına, kendimiz ve dostlarımız için hakkın ve hakikatin yanında yer alıyoruz. Azerbaycan'ın, Karabağ'ı ve işgal altındaki topraklarını kurtarma mücadelesinde yaptığımız da bundan ibarettir.

Karabağ meselesinin bu şekilde çözüme kavuşması hem tarihin hem hukukun hem de coğrafyanın gerçeklerinin icabıdır. Aksi takdirde bölgedeki huzursuzlukların ve çatışmaların bitmesi mümkün değildir. Bir kez daha Azerbaycanlı kardeşlerimize gazanız mubarek olsun diye selamlıyoruz."

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