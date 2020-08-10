Erdoğan: Yeni bir başarı hikayesi yazacağız

Cumhurbaşkanı Erdoğan sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından "Türkiye, suni rüzgârlarla eğilip bükülebilecek bir ülke değildir." açıklamasında bulundu.

Erdoğan yaptığı paylaşımda bir de içerisinde grafik ve açıklama bulunan bir görsel paylaştı. Paylaşılan görsel içerisindeki metinde, "Türkiye'nin bölgesel ve küresel bir güç olarak yükselen yıldızından rahatsız olanlar, her seferinde daha sinsi daha riyakar şekilde üzerimize geldiler.

Terör örgütlerinden darbecilere, finans lobilerinden tarihi hesaplaşmalara kadar her türlü araçla üzerimize yüklendiler.





"TÜRKİYE SUNİ RÜZGARLARLA EĞİLİP BÜKÜLEBİLECEK BİR ÜLKE DEĞİLDRİ"

Hepsinin de üstesinden birer birer geldik. Bugün ülkemizin geleceğe güvenle bakmasının, bölgesel ve küresel pozisyonlarda aktif rol almasının gerisinde güçlü bir altyapı var.

Türkiye, suni rüzgârlarla eğilip bükülebilecek bir ülke değildir.

Salgın sonrasında oluşan yeni dünya düzeninde coğrafi konumumuz, lojistik ağ bağlantılarımız, üretim kapasitemiz, insan kaynağımız ile bilgi ve becerimizi kullanarak yeni bir başarı hikayesi yazacağız." açıklamasında bulundu.

Görsel içinde, Türkiye'nin 2002-2019 arası gelişimini gösteren grafiklere yer verildi.







