Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan katıldığı canlı yayında ekonomiyle ilgili gelen soruya, "2021'in ilk çeyreğinde yüzde 7 büyüme yakaladık. Yıl sonu büyüme beklentimiz yüzde 5.8'in üzerinde." dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan katıldığı canlı yayında gündeme dair soruları yanıtladı.

"BÜTÜN SEKTÖRLERDE İSTİHDAM ARTTI"

Ekonomideki gelişmeleri aktaran Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Yatırım, istihdam, üretim ve ihracat... Bu 4 başlık bizim için çok önemli. Yatırım olursa istihdam gelir. Arkasında üretim ve ihracat gelir. Burada 2.5 puan rekor bir düşüşle 10,6'ya düştü. Artık bu iyiye doğru bir gidiş olacak. Bütün sektörlerde istihdam artışı yaşandı. Böyle bir dönemdeyiz." ifadelerini kullandı.

Erdoğan: Yıl sonu büyüme beklentimiz yüzde 5.8'in üzerinde VİDEO

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"SANAYİ İSTİHDAMI 6 MİLYONU AŞTI"

Hizmet sektöründeki gelişmeyi vurgulayan Erdoğan, "Hizmet sektörünün istihdamı salgın önceki seviyesine yaklaştı. Sanayi istihdamı yeniden 6 milyonu aştı. Türkiye ekonomisi bir atılım içerisine girmiştir. Muhalefet bunu yine görmeyecek. Ama biz inandığımız yolda yürüyeceğiz." diye konuştu.

"SALGINDA EN AZ ETKİLENEN ÜLKELERDEN OLDUK"

Salgında en az etkilenen ülkelerden birinin Türkiye olduğunu belirten Erdoğan, "Yerinde ve zamanında aldığımız tedbirlerle salgından en az etkilenen ülkeler arasında yer aldık. 2020'de yüzde 1.8, 2021'in ilk çeyreğinde yüzde 7 büyüme yakaladık. Yıl sonu büyüme beklentimiz yüzde 5.8'in üzerinde." dedi.