Erdoğan'dan AB ve Yunanistan'a Batı Trakya uyarısı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Batı Trakya'daki saldırılara ilişkin Yunanistan'a ve Avrupa Birliği'ne sert bir uyarıda bulundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti İl Başkanları Toplantısı'nda yaptığı konuşmada "Benim Batı Trakya'daki kardeşlerime saldıranlar da bunun uluslararası hukukta da diğer yöntemlerle de hesabını verirler. Avrupa Birliği'ni de uyarıyorum. Üyeni olan bir ülkenin AB hukukuna göre azınlıkların hukukunu koruma sorumluluğunu yerine getiriyor mu getirmiyor mu? Bunun hesabının sorulması lazım." ifadelerini kullandı.

Erdoğan'dan Yunanistan'a: Hesabını verirler VİDEO