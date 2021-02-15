ABD'nin terör örgütü PKK'nın yanında yer aldığını hatırlatan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Hani siz PKK’nın yanında değildiniz? Bal gibi de yanındasınız ve arkasındasınız" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Yenişehir Kapalı Spor Salonu'nda düzenlenecek Rize 7. Olağan İl Kongresi'ne katıldı.

Burada açıklamalar yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, terör örgütü PKK'nın Gara'da 13 kişinin vahşiçe katledilmesi üzerinden Amerika'ya sert sözlerle yüklendi.

BATI İSTER ANLASIN, İSTER ANLAMASIN

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bunların Parlamentodaki temsilcilerinde yalan bol. Bunlar dünyadaki koldaşlarına, yandaşlarına, paydaşlarına nasıl yalanlar söylüyorlar herhalde takdir edersiniz. Onlara fırsat vermeden işin gerçeği nedir bunları anlatacağız. Tabi batı bundan anlar mı? İsterse anlasın isterse anlamasın. Amerika’nın yaptığı bir açıklama var, evlere şenlik.

HANİ SİZ TERÖRİSTLERİN YANINDA DURMUYORDUNUZ

Hani siz teröristlerin yanında durmuyordunuz? Hani siz PKK’nın yanında değildiniz? Hani siz YPG’nin yanında değildiniz? Bal gibi de yanındasınız ve arkasındasınız. Maalesef bunu başından itibaren hep gördük. Kuzey Irak’a bunlar binlerce tır tank getirdiler. Binlerce tır mühimmat getirdiler ve bunları teröristlere teslim ettiler. Bu teröristler de bizim güvenlik güçlerimiz savaştı. Şimdi artık yağma yok. Eğer biz sizinle NATO’da berabersek, eğer biz sizinle dünyada bu birlikteliğimizi sürdüreceksek, bize samimi davranacaksınız. Teröristlerin yanında yer almayacaksınız. Eğer yer alacaksanız bizim yanımızda yer alacaksınız." ifadelerini kullandı.

Erdoğan'dan ABD'ye tepki: Bal gibi de PKK'nın yanındasınız ViDEO