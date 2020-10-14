Erdoğan’dan AK Parti’ye uyarı: Akrabaları yönetime koymayın

Parti içinde aşiretleşmenin olmasını istemeyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu konuda parti kurmaylarına uyarılarda bulundu.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında, dün parti genel merkezinde yapılan AK Parti Merkez Yürütme Kurulu toplantısı 3 saat sürdü.

Erdoğan'ın gündeminde ise parti içinde akrabalaşma vardı...

"PARTİ İÇİNDE AŞİRETLEŞMEYİN"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, toplantıda parti kurmaylarına “Milletvekili veya il başkanlarının akrabalarını partinin yönetimine koymamaya dikkat edin. Aşiretleşmeyelim.” uyarısında bulundu.

"EVLERİNE TEK TEK ZİYARETTE BULUNACAĞIM"

Erdoğan, MYK toplantısında ayrıca son dönemde AK Parti'ye katılan 100 yaş ve üzeri 40 nene ve dedeyi bizzat evlerinde ziyaret etmek için "Adreslerini bulun, bana getirin. Tek tek ziyaret etmek istiyorum." talimatı verdi.

Erdoğan, nene ve dedeleri kongre döneminde gittiği illerde ziyaret etmeyi planlıyor.