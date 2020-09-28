Erdoğan'dan, Ermeni saldırılarını kınayan partilere teşekkür

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ermenistan'ın Azerbaycan'a saldırılarını bir bildiri ile kınayan siyasi partilere Twitter'dan yaptığı paylaşımla teşekkür etti.

Ermenistan'ın Azerbaycan'a düzenlediği saldırıların ardından, bölgede tansiyon artmış, çatışmalar alevlenmişti.

Türkiye hemen kardeş ülke Azerbaycan'a desteğini açıklamış ve konu karşısında aldığı tavrı en üst makamlardan belirtmişti.

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) de üzerine düşeni yaptı.

TBMM’de grupları bulunan partilerden AK Parti, CHP, MHP ve İYİ Parti grupları, Ermenistan'ın Azerbaycan'a yönelik saldırısını kınayan ortak bildiri yayımladı.

BİLDİRİYE İMZA ATAN PARTİLERE TEŞEKKÜR

Bu gelişmenin ardından, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ermenistan'ın Azerbaycan'a saldırılarını bir bildiri ile kınayan siyasi partilere Twitter'dan yaptığı paylaşımla teşekkür etti.

Erdoağan, "Türkiye'nin her zaman Azerbaycan'ın yanında olduğunu güçlü bir şekilde teyit eden bu ortak bildiride imzası olan siyasi partilerimize şahsım ve Milletimiz adına teşekkür ediyor, Gazi Meclisimizi bu asil ve güçlü duruşundan dolayı gönülden tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.