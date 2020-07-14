Erdoğan'dan Ermenistan saldırılarına kınama

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ermenistan'ın Azerbaycan'a yönelik saldırılarını kınadı ve dayanışma mesajı vererek Azerbaycan'ın yanında olmaya devam edileceğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan kabine toplantısının ardından düzenlediği basın toplantısında Azerbaycan - Ermenistan sınırındaki çatışmaya da değindi.

Ermenistan'ın saldırılarını kınayan Erdoğan, Azerbaycan'a dostluk ve dayanışma mesajı verdi.

"AZERBAYCAN'IN YANINDA OLMAYA DEVAM EDECEĞİZ"

Erdoğan konuşmasında, "Ermenistan ve Azerbaycan arasında devam eden bir sıkıntı var. Ecdadın asırlar boyunca yerine getirdiği bu görevi yerine getirmeye devam edeceğiz.

Dost ve kardeş Azerbaycan'a karşı yapılan saldırıları şiddetle kınadığımızı belirtmek istiyorum.

Tüm imkanlarımızla dost ve kardeş Azerbaycan'ın yanında olmaya devam edeceğiz." ifadelerine yer verdi.