Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptığı açıklamada HDP'ye yüklenerek, "Kendi evlatlarını Paris'e, Londra'ya, Brüksel'e tatile gönderenler, analarından kopardıkları Kürt çocuklarını ölüme yolladılar" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Radyo Televizyon Gazetecileri Derneği 2019 Yılı Medya Oscar Ödülleri Töreni'nde önemli açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasına Diyarbakır annelerine destek vererek başladı.

Bölücü terör örgütü ve terör sevicilerin bu topraklarda hiçbir zaman sevinemeyeceğini ifade eden Erdoğan, Diyarbakır annelerinin korku duvarlarını yıktığını söyledi.

"KENDİ EVLATLARINI PARİS'E, LONDRA'YA; KÜRT ÇOCUKLARINI ÖLÜME YOLLADILAR"

Açıklamalarını terör örgütü destekçisi HDP'ye sert mesajlar vererek sürdüren Erdoğan, "Kendi evlatlarını Paris'e, Londra'ya, Brüksel'e tatile gönderenler, analarından kopardıkları Kürt çocuklarını ölüme yolladılar." dedi.

Erdoğan'dan HDP'ye: Analarından kopardıkları çocukları ölüme yolladılar- İZLE

"TERÖR ÖRGÜTÜNÜN KANLI YÜZÜNÜ İFŞA ETTİLER"

Erdoğan'ın, açıklamasını şu sözlerle tamamladı:

"Diyarbakır anneleri terör örgütünün kanlı yüzünü ifşa ettiler. 500 gündür evlat nöbeti tutan anneleri sevgiyle selamlıyorum. Bu toprakların geleceğinde teröre ve şiddete yer yoktur. Türkiye, teröre, şiddete gözünü kan ve kin bürümüş katil sürülerine karşı yürüttüğü mücadeleyi anaların da desteğiyle zafere taşıyacaktır."