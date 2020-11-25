Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na: Faşizmin en sefil örneğini öğretmenler gününde sergiledin

"Hala bu iktidarın peşinde giden öğretmen varsa, ben ona öğretmen demem" diyen Kılıçdaroğlu'na, Cumhurbaşkanı Erdoğan sert tepki gösterdi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, dün partisinin grup toplantısında tepki çeken ifadeler kullandı.

Kılıçdaroğlu, 24 Kasım Öğretmenler Günü'nde yaptığı açıklamalarda öğretmenlere karşı ayrımcı ve kutuplaştırıcı bir üslup kullanarak "Hala iktidarın peşinde giden öğretmen varsa, kimse kusura bakmasın, ben ona öğretmen demem. Öğretmen, iradesini pazarlayan kişi değildir." sözlerini sarf etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu'nun bu sözlerini, bugünkü partisinin grup toplantısına taşıdı.

Erdoğan, Kılıçdaroğlu'nun bu sözlerinin faşistlik olduğunu belirterek tepkisini şu sözlerle sürdürdü;

FAŞİZMİN EN SEFİL ÖRNEĞİ

"CHP'nin başındaki zat bu iktidarın peşinden giden varsa, ben ona öğretmen demem diyerek faşizmin en sefil örneğini hem de öğretmenler gününde sergilemiştir.

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ÜLKENİN SORUNU HALİNE GELDİN

Bay Kemal, biz bana bir harf öğretenin kölesiyim diyen bir medeniyetin mensuplarıyız. Sen öğretmenlerimize hakaret etsen de, saygısızlık yapsan da öğretmenler bizim başımızın tacıdır. Kendisine tabi olmayan herkese hakaret eden bu sefil siyaset ülke sorunu hale gelmiştir.

BİZİM İÇİN HER ÖĞRETMEN HANGİ PARTİYE OY VERİRSE VERSİN ŞÜKRANA LAYIKTIR

Belediyelerindeki salgın haline gelen rüşvet olayları ile ilgili bir şeyler söylemedi. Aldıkları bir disiplin kararı dışında tık yok. Bu faşist zatın son hezeyanını öğretmenlerimize bırakıyoruz. Bizim için her öğretmen hangi partiye oy verirse versin şükrana layıktır."

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