Muhalefetin iktidara geldiğimizde uçakları satacağız açıklamasına tepki gösteren Cumhurbaşkanı Erdoğan "Muasır medeniyetlerin üstüne trenle tarifeli uçaklarla dolaşarak mı çıkacaksınız" yanıtını verdi

Türkiye'de gündem Millet İttifakı liderlerinin söylemiyle ; hükümetin yurt dışı gezilerinde kullandığı uçaklar.

Her fırsatta hükümetin uluslararası görüşmelerinde özel uçak kullanmasını eleştiren ve bunlara israf diyen CHP ve İyi Parti liderleri, bu açıklamalarıyla ters düşmesine rağmen, iktidara ilk geldiklerinde uçakları satacaklarını belirtmişti.

Bugün de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, konu ile ilgili AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda önemli açıklamalarda bulundu.

Muhalefet parti liderlerinin bu söylemlerini sert bir şekilde eleştiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu ve İyi Parti Lideri Meral Akşener'e seslenerek şu ifadeleri kullandı;

"NEYMİŞ UÇAKLARI SATACAKLARMIŞ"

"Bu çalışmayla birlikte biz istikametini kaybetmiş, avara kasnak gibi dolaşanlara bu memleketi teslim edemeyiz. İşte neler söylediğini görüyorsunuz



Neymiş? İktidara gelince uçakları satacakmış! Yahu senden öncekiler de bunları söylüyordu.

"DAHA DEVLET YÖNETİMİNDEN HABERİNİZ YOK"

Bir defa devlet yönetmenin ne anlama geldiğinden senin haberin yok. Yani uçakları satınca devleti yönetmiş mi oluyorsun.

"DÜNYAYI TRENLE OTOBÜSLE Mİ DOLAŞACAKSIN"

Dünyayı dolaşacaksın. Neyle? Tarifeli uçaklarla mı? Yarış edeceksin neyle? Tarifeli uçaklarla mı?

Yoo trene binersiniz otobüslerle beraber seyahat edersiniz! Ondan sonra da ben muasır medeniyetler seviyesinin üstüne çıkacağım dersin. Atatürkçüsün ya!

"BUNLARDAN BİR ŞEY OLMAZ"

Anlamaz ama iyi bir vergi memuru olduğunu söylüyor. Oradan topladığı paralarla tarifeli uçağa binecekmiş. Hayırlısı olsun. Sen bu kafayla daha çok gidersin. Millet ittifakının diğer üyeleri de bunlardan farklı değil zaten. Aynı. Yahu bunlardan bir şey olmaz."





Erdoğan'dan muhalefete uçak tepkisi: Dünyayı trenle mi dolaşacaksınız VİDEO