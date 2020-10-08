Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kılıçdaroğlu'nun 'para için eğildi' sözlerine, Twitter hesabından "Kısa bir hatırlatma" notuyla paylaştığı bir video ile cevap verdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bir dizi temaslar için Katar'a gitti.

Erdoğan burada, Katar Emiri Temim bin Hamed es-Sani tarafından karşılandı.

Karşılama esnasında, selamlaşma anına ait bir fotoğraf, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu tarafından eleştirildi.

Erdoğan'dan 'Kısa bir hatırlatma' notuyla Kılıçdaroğlu'na cevap VİDEO



Kılıçdaroğlu fotoğrafa ilişkin, "Bakın bugün gazetede bir fotoğraf var. Erdoğan'ın onun önünde nasıl eğildiğini görüyorsunuz. Niye eğiliyor? Para için." ifadelerini kullandı.

"KISA BİR HATIRLATMA"

Kılıçdaroğlu'nun bu eleştirilerine Cumhurbaşkanı Erdoğan, Twitter hesabından "Kısa bir hatırlatma" notuyla paylaştığı video ile cevap verdi.

Eski miting kayıtlarından bir kısımdan oluşan videoda Erdoğan'ın, " Kardeşlerim. Biz rükuda Allah'ın huzurunda eğiliriz. Başka hiçbir gücün önünde eğilmedik eğilmeyiz. Bunu böyle bilesiniz" ifadeleri yer aldı.

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