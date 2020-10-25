Erdoğan'dan Macron ve Geert Wilders'a: Faşizm sizin kitabınızda var

Erdoğan'dan Macron ve Geert Wilders'a: Faşizm sizin kitabınızda var

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile HollandaTemsilciler Meclisi üyesi Geert Wilders'a Malatya'dan cevap veren Erdoğan, birine 'vaka' diğerine de "haddini bil" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Malatya'daki AK Parti'nin 7'nci Olağan İl Kongresi'nde Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile HollandaTemsilciler Meclisi üyesi Geert Wilders'a sert tepki gösterdi.

"Türkiye'nin demokrasi ve kalkınma mücadelesi uzun ve meşakkatli bir süreci ifade eder." diyen Erdoğan, şöyle devam etti:

"Bir yanda halka rağmen halkçılık, diğer tarafta halkının yanında olduğunu söylerken sömürenler. Bir yanda jakoben zihniyet, diğer yanda milletiyle aynı istikamete bakan anlayış var. Dünyanın pek çok yerinde ve bölgemizdeki kimi ülkelerde de benzer mücadeleler yaşandı."

"KONTROLDEN GEÇMESİ LAZIM"

Fransa Cumhurbaşkanı Macron'u 'vaka' olarak nitelendiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Şu son zamanlarda Fransa'nın başındaki zat, şaşırmış. Yatıyor, kalkıyor Erdoğan'la uğraşıyor. Önce sen kendine bak, nereye gidiyorsun ona bak. Bu bir vaka... Kontrolden geçmesi lazım." dedi.

Erdoğan'dan Macron ve Geert Wilders'a: Faşizm sizin kitabınızda var İZLE

"HADDİNİ BİL"

Türkiye Cumhurbaşkanı'nı gösteren karikatürü paylaşıp "Terrorist" yazan ve ırkçı paylaşımlarıyla sürekli tepki toplayan Geert Wilders'ı ağır bir dille eleştiren Erdoğan, şunları söyledi:

"Bir de Hollanda'da milletvekili müsveddesi var. Kalkmış bizimle ilgili bir şeyler yapıyor. Haddini bil. Kiminle yol yürüdüğünü hiç hesap ettin mi? Haddini bil...

Faşizm bizim kitabımızda yok, faşizm sizin kitabınızda var. Faşizmi Almanya'da, İtalya'da yaşadık, Nazizmi yaşadık. Siz onlarla yol yürüdünüz. Sizin benzerleriniz ülkemizde de var zaten. Onlara dersi 2023'te en güzel şekliyle vereceğinize inanıyorum."