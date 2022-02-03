Cumhurbaşkanı Erdoğan, Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi’nin Osman Kavala’yla ilgili kararını eleştirdi. Erdoğan, “Bizim mahkemelerimizi tanımayanları biz de tanımayız” dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ukrayna ziyareti öncesi açıklamalarda bulundu.

Kritik ziyarete ilişkin konuşan Erdoğan, açıklamalarının ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı.

"MAHKEMELERİMİZE SAYGI DUYULMALI"

Bir gazeteci Erdoğan'a, "Biliyorsunuz dün Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi bir oylama gerçekleştirdi Osman Kavala dosyası ile ilgili. Bir kez daha AİHM’den ihlal kararı gelirse Türkiye’ye yaptırım kararı olacak. Süreci nasıl değerlendiriyorsunuz?" diye sordu.

Türk mahkemelerine saygı duyulması gerektiğinin altını çizen Erdoğan, verilen kararın altını çizdi.

Erdoğan'dan Osman Kavala açıklaması: Mahkemelerimize saygı duyulmalı

"AİHM YA DA AVRUPA KONSEYİ NE DEMİŞ İLGİLENMİYORUZ"

Osman Kavala ile ilgili, "AİHM ne demiş Avrupa Konseyi bu konuda ne demiş bu da bizi çok ilgilendirmiyor." diyen Erdoğan, konuyla ilgili açıklamalarını şöyle sürdürdü:

"Özellikle Türkiye’nin başta ilk derece mahkemeleri olmak suretiyle, bizim mahkemelerimizi tanımayanları biz tanımayız. Bunu net söylüyorum ve bizim mahkemelerimizin de bu konuda verdiği bir karar var. Bu konuda AİHM ne demiş Avrupa Konseyi bu konuda ne demiş bu da bizi çok ilgilendirmiyor. Biz kendi mahkemelerimize saygı duyulmasını bekliyoruz. Bu saygıyı duymayanlara da bizim saygımız olmayacaktır."