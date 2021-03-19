Euro
8.6481
-1.03%
Dolar
7.2618
-0.83%
Altın
406.64
-0.52%
Borsa
1.524
-1.72%
Bitcoin
430.978
0.75%
EXEN Coin
13.84
5.00%
9ºC
İstanbul
Bulutlu ve güneşli 9 C
    Erdoğan'dan Putin-Biden gerilimine ilk yorum

    Erdoğan'dan Putin-Biden gerilimine ilk yorum

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, Biden'ın kullandığı ifadelerin yanlış olduğunu söyledi.
    • AA & Ensonhaber
    • 19.03.2021 - 14:05
    • Güncelleme : 19.03.2021 - 14:50
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazı çıkışında açıklamalarda bulundu.

    Gazeticilkerin sorularını yanıtlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Joe Biden ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasında yaşanan gerilime değindi.

    "BIDEN YAKIŞMAYAN İFADELER KULLANDI"

    Joe Biden'ın Vladimir Putin'e yönelik kullandığı ifadelerin yanlış olduğunu vurgulayan Erdoğan, "Biden'ın ifadeleri yakışmayan ifadelerdir. Rusya gibi bir devlet başkanına böyle bir ifadeyi kullanması kabul edilebilir, yenilir yutulur bir şey değildir." ifadelerini kullandı.

    "GEREKEN CEVAP VERİLDİ"

    Erdoğan, Biden'ın 'katil' açıklamasına "Bir ülkeyi değerlendirmek, aynaya bakmak gibidir" sözleriyle yanıt veren Putin ile ilgili de konuşarak "Putin çok akıllıca, çok şık bir cevap vererek gereğini yapmıştır." dedi.

    Erdoğan'dan Putin-Biden gerilimine ilk yorum VİDEO

    Joe Biden'dan Putin'e sert sözler: O bir katil

    Erdoğan dan Putin-Biden gerilimine ilk yorum #1

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir