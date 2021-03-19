Cumhurbaşkanı Erdoğan, Biden'ın kullandığı ifadelerin yanlış olduğunu söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazı çıkışında açıklamalarda bulundu.

Gazeticilkerin sorularını yanıtlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Joe Biden ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasında yaşanan gerilime değindi.

"BIDEN YAKIŞMAYAN İFADELER KULLANDI"

Joe Biden'ın Vladimir Putin'e yönelik kullandığı ifadelerin yanlış olduğunu vurgulayan Erdoğan, "Biden'ın ifadeleri yakışmayan ifadelerdir. Rusya gibi bir devlet başkanına böyle bir ifadeyi kullanması kabul edilebilir, yenilir yutulur bir şey değildir." ifadelerini kullandı.

"GEREKEN CEVAP VERİLDİ"

Erdoğan, Biden'ın 'katil' açıklamasına "Bir ülkeyi değerlendirmek, aynaya bakmak gibidir" sözleriyle yanıt veren Putin ile ilgili de konuşarak "Putin çok akıllıca, çok şık bir cevap vererek gereğini yapmıştır." dedi.

Erdoğan'dan Putin-Biden gerilimine ilk yorum VİDEO

Joe Biden'dan Putin'e sert sözler: O bir katil