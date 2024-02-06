Erdoğan'dan Putin'e tahıl koridoru önerisi: İngiliz basını duyurdu İngiliz basını, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Türkiye ziyaretinde tahıl anlaşmasına dair detayların da gündeme geleceğini yazdı.

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Kremlin Dış Politika Danışmanı Yuriy Uşakov, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Türkiye'ye ziyaretini için hazırlık yapıldığını söyledi.

Uşakov, Ukrayna meselesinin Putin ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın görüşmesinde ana konulardan biri olacağı bilgisini de paylaştı.

Putin'in 12 Şubat'ta Türkiye'yi ziyaret etmesi bekleniyor.

Erdoğan'dan Putin'e öneri

İngiliz haber ajansı Reuters, Putin'in ziyaretine ilişkin Tahıl Koridoru Anlaşması'na dair yeni bir mekanizmanın gündeme getirileceğini belirtti.

Reuters'ın haberinde şu ifadelere yer verildi:

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in 12 Şubat'ta Türkiye'ye yapacağı ziyarette Rus lidere Ukrayna tahılının Karadeniz üzerinden ihraç edilmesi için 'yeni bir mekanizma' oluşturmayı önerecek.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Putin'in Türkiye ziyaretinde Rusya ile Türkiye arasındaki ekonomik ve ticari ilişkilerin yanı sıra Ukrayna dahil bölgesel konuların istişare edileceğini belirtmişti.