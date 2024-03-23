Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Rusya'ya taziye mesajı: Masum sivilleri hedef alan terör saldırısını kınıyoruz Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Büyük Ankara Miting'inde Rusya'da gerçekleştirilen terör saldırısına ilişkin taziyelerini iletti.

Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin

ensonhaber.com

Seçim için geri sayım başladı...

Ankara'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla miting düzenlendi.

Erdoğan, seçim çalışmaları kapsamında gerçekleştirilen mitingde coşkulu kalabalığa seslendi.

Rusya'ya taziyelerini iletti

Erdoğan, konuşmasının başlangıcında dün Moskova'da yaşanan terör saldırısında hayatını kaybedenler için Rusya'ya taziyelerini iletti.

Recep Tayyip Erdoğan konuşmasında şu ifadelere yer verdi:

"Masum sivilleri hedef alan bu menfur terör saldırısını şiddetle kınıyoruz"

"Sözlerimin hemen başında dün Moskova'daki bir konser salonuna yönelik gerçekleştirilen terör saldırısı dolayısıyla ülkem ve milletim adına Rusya hükümetine taziyelerimizi iletiyoruz. Masum sivilleri hedef alan bu menfur terör saldırısını şiddetle kınıyoruz. Terör kimden gelirse gelsin, faili kim olursa olsun kabul edilemez. Terörün kanlı yüzünü çok iyi bilen bir ülke olarak Rus halkının acısını milletçe devletçe paylaşıyoruz. İnsanlığın ortak düşmanı olan teröre karşı mücadelemizi sürdüreceğiz."