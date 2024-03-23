Seçim için geri sayım başladı...
Ankara'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla miting düzenlendi.
Erdoğan, seçim çalışmaları kapsamında gerçekleştirilen mitingde coşkulu kalabalığa seslendi.
Rusya'ya taziyelerini iletti
Erdoğan, konuşmasının başlangıcında dün Moskova'da yaşanan terör saldırısında hayatını kaybedenler için Rusya'ya taziyelerini iletti.
Recep Tayyip Erdoğan konuşmasında şu ifadelere yer verdi:
"Masum sivilleri hedef alan bu menfur terör saldırısını şiddetle kınıyoruz"
"Sözlerimin hemen başında dün Moskova'daki bir konser salonuna yönelik gerçekleştirilen terör saldırısı dolayısıyla ülkem ve milletim adına Rusya hükümetine taziyelerimizi iletiyoruz. Masum sivilleri hedef alan bu menfur terör saldırısını şiddetle kınıyoruz. Terör kimden gelirse gelsin, faili kim olursa olsun kabul edilemez. Terörün kanlı yüzünü çok iyi bilen bir ülke olarak Rus halkının acısını milletçe devletçe paylaşıyoruz. İnsanlığın ortak düşmanı olan teröre karşı mücadelemizi sürdüreceğiz."
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