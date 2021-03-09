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    Erdoğan'dan Türk Yahudi Toplumu Eşbaşkanı Kohen'e taziye

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye Hahambaşılığı Vakfı Başkanı ve Türk Yahudi Toplumu Eşbaşkanı Erol Kohen’i telefonla arayarak, annesi Beki Kohen’in vefatı nedeniyle taziyelerini iletti.
    • AA
    • 09.03.2021 - 18:14
    • Güncelleme : 09.03.2021 - 18:31
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    Erdoğan'dan Türk Yahudi Toplumu Eşbaşkanı Kohen'e taziye

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, annesi vefatı eden Türkiye Hahambaşılığı Vakfı Başkanı ve Türk Yahudi Toplumu Eşbaşkanı Erol Kohen'i arayarak taziyede bulundu.

    ERDOĞAN, EROL KOHEN'İ ARADI

    Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamada, Erdoğan'ın, annesi Beki Kohen'in vefatı nedeniyle Türkiye Hahambaşılığı Vakfı Başkanı ve Türk Yahudi Toplumu Eşbaşkanı Erol Kohen'i arayarak, taziyelerini ilettiği belirtildi.

    Erdoğan dan Türk Yahudi Toplumu Eşbaşkanı Kohen e taziye #1

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