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Erdoğan'dan Türk Yahudi Toplumu Eşbaşkanı Kohen'e taziye
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye Hahambaşılığı Vakfı Başkanı ve Türk Yahudi Toplumu Eşbaşkanı Erol Kohen’i telefonla arayarak, annesi Beki Kohen’in vefatı nedeniyle taziyelerini iletti.
- AA
- 09.03.2021 - 18:14
- Güncelleme : 09.03.2021 - 18:31
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, annesi vefatı eden Türkiye Hahambaşılığı Vakfı Başkanı ve Türk Yahudi Toplumu Eşbaşkanı Erol Kohen'i arayarak taziyede bulundu.
ERDOĞAN, EROL KOHEN'İ ARADI
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamada, Erdoğan'ın, annesi Beki Kohen'in vefatı nedeniyle Türkiye Hahambaşılığı Vakfı Başkanı ve Türk Yahudi Toplumu Eşbaşkanı Erol Kohen'i arayarak, taziyelerini ilettiği belirtildi.