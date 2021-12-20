TÜSİAD'a seslenen Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin çökmediğini söyleyerek, "Ey TÜSİAD Türkiye’nin çöktüğü yok Kılıçdaroğlu ile erken seçim hayalleri kurmayı bırakın." ifadelerini kullandı.

Kabine Toplantısının ardından kameraların karşısına geçen Cumhurbaşkanı Erdoğan, ekonomide yeni adımları açıkladı.

Döviz kurlarındaki hareketlilik ile yaşanan fiyat artışlarına değinen Erdoğan, TÜSİAD'da da sert tepki gösterdi.

TÜSİAD'a seslenen Cumhurbaşkanı Erdoğan, şu ifadeleri kullandı:

"EY TÜSİAD, KILIÇDAROĞLU İLE ERKEN SEÇİM HAYALLERİ KURMAYIN"

"Ey TÜSİAD Türkiye’nin çöktüğü yok! Siz hala iktidarı nasıl indiririz? hesabını yapıyorsunuz. Bir taraftan da Bay Kemal'le bir araya geliyorsunuz.

Kılıçdaroğlu ile erken seçim hayalleri kurmayı bırakın. Bunlar rüyadır rüya. Seçim Haziran 2023'te yapılacaktır."

Erdoğan'dan TÜSİAD'a: Kılıçdaroğlu ile erken seçim hayalleri kurmayı bırakın VİDEO