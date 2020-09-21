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    Erdoğan'dan Yunan gazetesine suç duyurusu

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın avukatları, Erdoğan'la ilgili hakaret içerikli manşet atan Yunan gazetesinin sorumluları hakkında suç duyurusunda bulundu.
    • Haber Merkezi
    • 21.09.2020 - 11:04
    • Güncelleme : 21.09.2020 - 11:04
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    Erdoğan'dan Yunan gazetesine suç duyurusu

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, avukatları aracılığıyla, Yunanistan'da yayın yapan Dimokratia gazetesinin sahibi, yazı işleri müdürleri ve yayın yönetmeni hakkında "Cumhurbaşkanı'na hakaret" suçlamasıyla suç duyurusunda bulundu.

    "Yunan Gazetesi’nde Sayın Cumhurbaşkanımıza yönelik olarak kullanılan ifadeler, dramatik bir ahlaki çöküntünün en çirkin tezahürlerinden biridir" denilen dilekçede, "Yunan kamuoyunun sessizliğine bakılırsa bu ahlaki çöküntünün marjinal kesimlerle sınırlı olmadığı anlaşılmaktadır" ifadeleri kullanıldı.

    "KÜFÜR, YOKSUN OLANLARIN DİLİDİR"

    Dilekçede şu ifadeler de yer aldı:

    "Küfür, söyleyecek sözü olmayanların veya söyleyecek sözü olmakla birlikte münasip bir dille söyleme becerisinden yoksun olanların dilidir. Küfür, muhatabı için değil, söyleyeni için büyük bir utanç ve aşağılık bir eylemdir. Bu aşağılık eylemin hedefi, sadece Cumhurbaşkanımızın şahsı değildir. Aynı zamanda Cumhurbaşkanımızın Doğu Akdeniz’de ve Adalar Denizi’nde kararlı bir şekilde savunduğu Milletimizin yüksek menfaatleridir."

    Erdoğan dan Yunan gazetesine suç duyurusu #1

    "İFADE ÖZGÜRLÜĞÜ SINIRLAMALARA TABİDİR"

    Dilekçede Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) kararlarında Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin (AİHS'in) ifade özgürlüğünü koruma altına alan 10. maddesine de vurgu yapılırken, "İfade özgürlüğü, sınırsız bir hak niteliği taşımamakta olup Sözleşme’nin 10. maddesinin 2. fıkrasında belirtilen amaçlarla sınırlandırılabilecektir. Bu durum, ifade özgürlüğünün mutlak bir hak niteliği taşımadığını ve sayılan durumların varlığı halinde hakka müdahale imkanı verildiğini göstermektedir. Demokratik toplumdaki önemine rağmen ifade özgürlüğü, mutlak nitelikte olmayıp bazı sınırlamalara tabidir" denildi.

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