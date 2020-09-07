Erdoğan'dan Yunanistan'a: En azından 4 yıldaki askeri harekatlarımızı inceleyin

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Doğu Akdeniz'de müzakereden yana olduklarını ifade ederek, "Efelenenlere askeri harekatlarımızı, iyi incelemelerini tavsiye ediyorum." dedi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kabine toplantısının ardından açıklamalar yapmak üzere kameraların karşısına geçti.

Erdoğan, birçok konunun yanında Doğu Akdeniz'deki gelişmelere de değindi.

Erdoğan konuya ilişkin "Her fırsatta anlaşmazlıkları görüşmeyle, müzakereyle uzlaşmayla çözmeden yana olduğumuzu söylüyoruz.

Bizimle masaya oturmak yerine, kırık dökük askeri güçleriyle efelenenlere, tarihi bir kenara bırakıyorum; en zından son dört yıldaki diplomasi çalışmalarımızı ve askeri harekatlarımızı, iyi incelemelerini tavsiye ediyorum.

Avrupa birliği başta olmak üzere bu konuda haklı haksız, kör taassubla ülkemize karşı tavır alanları hakkaniyete ve sağduyuya davet ediyorum.

Kıbrıs, Suriye ve Libya'da iyi bir sınav veremeyen Avrupa ülkelerinin hiç değilse Doğu Akdeniz'de tutarlı bir çizgi izlemelerini bekliyoruz. Türkiye Doğu Akdeniz'de kararlı ve aktif bir şekilde mücadelesini sürdürecektir." ifadelerine yer verdi.

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