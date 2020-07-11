Erdoğan'ın 26 yıl önceki Ayasofya demeci ortaya çıktı

Erdoğan’ın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olduğu 1994 yılında Ayasofya yeniden Müslümanlar için cami olarak dönecek sözü verdiği ortaya çıktı.

Anadolu Ajansı Katar temsilcisi Ahmet Yusuf, Recep Tayyip Erdoğan’ın 1994 yılında Kuveyt merkezli El Müctema dergisi ile yaptığı arşiv kaydını buldu ve kişisel Twitter hesabından paylaştı.

"VE SÖZÜNÜ TUTTU..."

Ahmet Yusuf, Danıştay tarafından alınan kararla statüsü müzeden camiye çevrilen Ayasofya için Recep Tayyip Erdoğan’ın 26 Nisan 1994 tarihli röportajını ‘’ Ve sözünü tuttu’’ spotu ile paylaştı.

Gazeteci Ahmet Yusuf, ‘’Erdoğan İBB Başkanlığı döneminde İslam dünyasının en köklü dergilerinden biri olan Kuvyet'in Al Mujtama Dergisine röportaj verdi. Röportajda diyor ki "Ayasofya Müslümanlar için Camii olarak dönecek". Ve sözünü tuttu ifadelerini kullandı.

AYASOFYA'NIN ETKİLERİ ARAPLAR ARASINDA HİİSEDİLİYOR

Yusuf ayrıca, Arap gazetecilerin Ayasofya'nın ibadete açılmasını 'tarihi' bir adım olarak değerlendirdiğini kaydetti. Anadolu Ajansı Katar temsilcisi Yusuf, Arap ülkelerinde aktivistlerin açtığı "Ayasofya" etiketinin kısa sürede en çok etkileşim alan etiketler arasına girdiği bilgisini verdi.

Tarih araştırmacısı-Yazar Mustafa Armağan ise Erdoğan'ın henüz İstanbul İl Başkanı olduğu 1988 yılında Ayasofya için verdiği 'cami olacak' vaadini paylaştı. Mustafa Armağan Erdoğan'ın 32 yıl önce Ayasofya'nın yeniden ibadete açılması ile ilgili Yeni Nesil'deki söyleşisine ait küpürü de Twitter hesabından paylaştı.

"AYASOFYA'DA EZAN SESİ DUYMAK BİZİM HASRETLE BEKLEDİĞİMİZ ANDIR"

İşte 32 yıl önce Erdoğan'ın Ayasofya için sarfettiği sözler:

''Ayasofya, İstanbul Fatihi Muhammed Han hazretlerinin vakfiyesidir. Ayasofya'nın vakfiyedeki uygun şartlara hale gelmesi ve Ayasofya'da ezan sesi duymak bizim hasretle beklediğimiz andır. Hırka-i Saaddet'te Kur'an okunması güzel bir ana'nedir. Bu ameli salihin tekrar başlamasını canı gönülden arzu ediyorum.''