Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti 7. Olağan Büyük Kongresi'nde yapacağı konuşmanın 2023'ün manifestosu olacağını söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazı çıkışında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Erdoğan'a, 24 Mart Çarşamba günü düzenlenecek AK Parti 7. Olağan Büyük Kongresi de soruldu.

"2023'ÜN MANİFESTOSU OLACAK"

Sloganlardan, yapacağı konuşmaya kadar hepsinin ideal bir şekilde hazırlandığını söyleyen Erdoğan, yapacağı konuşmanın 2023'ün manifestosu olacağını ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan,"Şu anda sloganlarımızdan tutunuz çarşamba günü yapacağımız konuşmaya kadar hepsi hazırlanıyor. Çarşamba günü yapacağımız konuşmada adeta 2023'ün manifestosu olacaktır. Gerek insan haklarıyla ilgili yaptığımız reform paketleri, gerekse ekonomi paketiyle ilgili tüm bunları kapsayan bir konuşmayı planlamış bulunuyorum." dedi.

Erdoğan'ın çarşamba günü yapacağı konuşması merakla bekleniyor VİDEO

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları şöyle:

AB YAPTIRIMLARI KONUSU

"Şu anda bildiğiniz gibi Avrupa Birliği'nin daha önce dedikodusu çok yapılan yaptırımlarla ilgili konuyu askıya aldı diye yeni bazı gelişmeler var.

Biz tabii bu sürece yönelik Doğu Akdeniz olmak üzere bütün bunları ele almak üzere bir NATO ülkesi olan Türkiye'nin AB'den beklentilerini bunun yanında da AB ile ilgili olarak gerek Gümrük Birliği gerek vize konusu gibi birçok konu var ki bunları tekrar karşılıklı olarak değerlendirme fırsatını bulacağız.

KİLİS'E YAPILAN ROKETLİ SALDIRI

Son bir hafta 10 gün içerisindeki gelişmelerin tezahürüdür. Daha önce bir yanlış daha yapıldı.

Bu rejim tarafından yapılan uygulamalar. Biz fırtınalarımızla gerekli cevabı verdik. Kilis'e yapılan saldırı kabul edilebilir bir saldırı değil. Bunun karşılığını veriyoruz."