Erdoğan'ın fotoğrafını asanları tehdit eden CHP'li başkan gözaltına alındı

CHP Gençlik Kolları Denizli İl Başkanı Tugay Odabaşıoğlu’nun, Cumhurbaşkanına hakaret ettiği iddiasıyla gözaltına alındığı belirtildi.

23 Eylül’de CHP Genel Başkan Yardımcısı Gülizar Biçer Karaca'nın katılımıyla gerçekleşen CHP Merkezefendi ve Honaz ilçe danışma kurulu toplantısında konuşan CHP Gençlik Kolları İl Başkanı Tugay Odabaşıoğlu’nun, CHP’li Honaz Belediye Başkanı Yüksel Kepenek’i hedef alarak “Makam odalarına Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın fotoğrafını asan CHP'li başkanların ellerini kırarım. Hatta ellerini kırmakla kalmam kafasını da kırarım.” sözleriyle tehdit ettiği ileri sürülmüştü.

TEPKİLER ÇIĞ GİBİ BÜYÜDÜ

Odabaşıoğlu’nun sosyal medyada yer alan bu görüntüleri, başta Başkan Kepenek ve AK Partili gençler olmak üzere farklı kesimlerden çok fazla tepki almıştı.

GÖZALTINA ALINDI

Gelen tepkiler üzerine bu paylaşımını kaldıran Odabaşıoğlu’nun, “Cumhurbaşkanına hakaret” suçlamasıyla gözaltına alındığı öğrenildi.

NE OLMUŞTU?

CHP Denizli Gençlik Kolları Başkanı Tugay Odabaşıoğlu, ilk olarak partisinin Merkezefendi İlçe Danışma Kurulu Toplantısı'nda tehditvari açıklamalarda bulunmuştu.

Odabaşıoğlu, "Bazı Belediye Başkanlarımızın odalarında Recep Tayyip Erdoğan'ın fotoğrafı var. Gençlik kollarının çalışmalarını bölmeye çalışan var. Biz onların ellerini kollarını kırmasını biliriz." demişti.

Odabaşıoğlu, düzenlenen Danışma Kurulu Toplantısı'nda da Merkezefendi İlçe Danışma Kurulu Toplantısı'nda sarf ettiği sözlerin arkasında olduğunu vurgulayarak, "Beni o günkü sözlerimden dolayı eleştirenler, tepki gösterenler var. O günkü sözlerimin arkasındayım. Hatta ellerini kırmakla kalmam kafasını da kırarım." ifadelerini kullanmıştı.

CHP'li başkan makam odasına Erdoğan'ın fotoğrafını asanları tehdit etti