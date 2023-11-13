İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırıları 37 gündür şiddetli bir şekilde sürüyor.
Ev, okul, hastane, cami, kilise ayırt edilmeden tüm bölge bombalanıyor.
Açıklanan son resmi verilere göre İsrail'in saldırılarda en az 4 bin 609'u çocuk, 3 bin 100'ü kadın olmak üzere 11 bin 180'den fazla Filistinli yaşamını yitirdi, 28 bin 200'ü aşkın kişi yaralandı.
Trump'dan Erdoğan sözleri: İsrail'e karşı çok sert konuştu
Gazze Şeridi'nde yaşananlara ilişkin çarpıcı açıklamalar yapan eski ABD Başkanı Donald Trump, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hakkında dikkat çeken ifadeler kullandı.
Dünya savaşı çıkabileceğini belirten Trump, "Bölgede 4 milyon, 5 milyon askeri olan büyük ülkeler var. Cumhurbaşkanı Erdoğan, geçen gün İsrail'e karşı çok sert konuştu. Bu hiç iyi değil. Bazıları gelmeye başlarsa sonunda dünya savaşı çıkar" şeklinde konuştu.
Erdoğan: Eşi benzeri görülmemiş bir barbarlıkla karşı karşıyayız
Suudi Arabistan'da düzenlenen İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) ve Arap Ligi olağanüstü ortak zirvesine katılan Erdoğan, şunları söylemişti:
Gazze'de 12 bine yakın insan ölmüş, Gazze'nin neredeyse tamamı yıkılmış ama bu ülkeler İsrail'e ateşkes çağrısı dahi yapmıyor, yapamıyor. 11 kişinin öldüğü Charlie Hebdo olayında dünyanın devlet ve hükümet başkanları Paris'te yürüyüş yaparken Gazze'de 12 bini aşkın insan ölüyor ama onların hiçbirinin kılı kıpırdamıyor. Bu sadece acizlik değil, aynı zamanda korkaklıktır, vicdansızlıktır. Zulüm karşısında susanlar da en az zalimler kadar akan kana ortaktır.
Hastanelerin, ibadethanelerin, okulların, mülteci kamplarının, ambulansların bombalandığı, 'güvenli' denilen bölgelere göç eden sivillerin katledildiği, tarihte eşi benzeri görülmemiş bir barbarlıkla karşı karşıyayız. Hastane koridorlarında masum bedenleri sıra sıra dizilen çocuklar, sevip koklamaya kıyamadıkları evlatlarına sarılarak can veren analar, enkaz yığınına dönmüş binalarda elleriyle aile fertlerini arayan babalar, doğrudan sivilleri hedef alan saldırılarda yitip giden hayatlar tam 36 gündür süregiden vahşetin birer şahididir.
İsrail yönetimi birçoğumuzun doğru bulmadığı 7 Ekim hadisesini intikamını Gazzeli bebeklerden, Filistinli masum çocuklar ve kadınlardan çıkarıyor. Vatanlarını savunan Hamaslı direnişçiler ile işgalcileri aynı kefeye koymamız mümkün değildir. İsrail güçlerinin veya işgalci yerleşimcilerin saldırılarından Batı Şeria'daki kardeşlerimiz de olumsuz etkileniyor. Birleşmiş Milletler'e (BM) göre Gazze ve Ramallah'ta katledilen 12 bine yakın Filistinlinin yüzde 73'ü kadın ve çocuklar. Bu cinnet halinin savunulabilir veya maruz gösterilebilir hiçbir tarafı yoktur. İnsan hak ve hürriyetlerini dilinden düşürmeyen Batılı ülkelerin Filistin'de süregiden katliamlar karşısında sessizliğe bürünmeleri utanç vericidir.
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