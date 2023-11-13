Erdoğan'ın Gazze açıklamasına Trump'tan dikkat çeken yorum: Çok sert konuştu İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarını değerlendiren Donald Trump, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Gazze açıklamasına yönelik, "Erdoğan, geçen gün İsrail’e karşı çok sert konuştu. Bu hiç iyi değil. Bazıları gelmeye başlarsa sonunda dünya savaşı çıkar" yorumunda bulundu.

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İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırıları 37 gündür şiddetli bir şekilde sürüyor.

Ev, okul, hastane, cami, kilise ayırt edilmeden tüm bölge bombalanıyor.

Açıklanan son resmi verilere göre İsrail'in saldırılarda en az 4 bin 609'u çocuk, 3 bin 100'ü kadın olmak üzere 11 bin 180'den fazla Filistinli yaşamını yitirdi, 28 bin 200'ü aşkın kişi yaralandı.

Trump'dan Erdoğan sözleri: İsrail'e karşı çok sert konuştu

Gazze Şeridi'nde yaşananlara ilişkin çarpıcı açıklamalar yapan eski ABD Başkanı Donald Trump, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hakkında dikkat çeken ifadeler kullandı.

Dünya savaşı çıkabileceğini belirten Trump, "Bölgede 4 milyon, 5 milyon askeri olan büyük ülkeler var. Cumhurbaşkanı Erdoğan, geçen gün İsrail'e karşı çok sert konuştu. Bu hiç iyi değil. Bazıları gelmeye başlarsa sonunda dünya savaşı çıkar" şeklinde konuştu.

Erdoğan: Eşi benzeri görülmemiş bir barbarlıkla karşı karşıyayız

Suudi Arabistan'da düzenlenen İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) ve Arap Ligi olağanüstü ortak zirvesine katılan Erdoğan, şunları söylemişti: