Erdoğan'ın Kılıçdaroğlu'na açtığı manevi tazminat davası sonuçlandı

İHA
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na tazminat davası açtı.
Kılıçdaroğlu'na manevi tazminat davası açan Erdoğan'ın kazandığını ise avukatı duyurdu.
Gazze ve Kızılay'a bağışlandı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın avukatı Hüseyin Aydın, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda eski Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) lideri Kılıçdaroğlu'ndan 65 bin lira tazminat kazanıldığını duyurdu.
Avukat Aydın, tazminatın Cumhurbaşkanı’nın talimatıyla Gazzeli yetim çocuklara harcanmak üzere Kızılay'a bağışlandığını açıkladı.
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