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    Erdoğan'ın konutunun fotoğraflarını çektiği iddia edilen İsrailli 3 kişi tutuklandı

    İstanbul’daki Çamlıca Kulesi’nden Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın konutunun fotoğraflarını çektikleri iddia edilen İsrailli 3 şüpheli, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
    • İHA
    • 12.11.2021 - 19:38
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    Erdoğan'ın konutunun fotoğraflarını çektiği iddia edilen İsrailli 3 kişi tutuklandı

    İstanbul Üsküdar’daki Çamlıca Kulesi’nin restoran bölümüne gelen İsrailli N.O. ve M.O. adlı evli çifti ile bir kadın, kule pencerelerinden çevrenin fotoğraf ve videolarını çekti.

    Kuledeki çekim sırasında kendi aralarında konuşan 3 şüphelinin kayıt yaptıkları sırada Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın evini çekerek birbirlerine gösterdikleri öne sürüldü.

    TUTUKLANDILAR

    Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınan 3 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Çağlayan’daki İstanbul Adalet Sarayı’na sevk edildi.

    Adliyede savcılığa çıkarılan şüpheliler, ifadelerinin alınmasının sonrasında ‘siyasal veya askeri casusluk’ suçundan tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edildi.

    Şüpheliler, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklanarak cezaevine gönderildi.

    Erdoğan ın konutunun fotoğraflarını çektiği iddia edilen İsrailli 3 kişi tutuklandı #1

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