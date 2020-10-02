Erdoğan’ın Kudüs açıklaması İsrail’in gündemine oturdu

İsrail medyası, Kudüs’ün işgaline değinen ve Türkiye’nin Filistinlilere ve Kudüs şehrine olan bağlılığını bir kez daha dile getiren Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın sözlerini manşete taşıdı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün TBMM'nin açılışında yaptığı konuşmada, yıllardır İsrail’in işgali altında olan Kudüs’e dair açıklamalarda bulundu.

Filistin topraklarının yıllardır işgalci İsrail kuvvetlerinin zulmüne uğradığını, Meclis kürsüsünde bir kez daha dile getiren Erdoğan, Kudüs’ün Türkiye için sıradan bir mesele olmadığını vurguladı.

KUDÜS İŞGALİ TÜRKİYE'NİN GÜNDEMİNDE

Yaptığı açıklamada, 1967 yılından bu yana İsrail’in işgali altında bulunan kutsal şehrin,yabancı güçlerin desteğiyle İsrail’in başkenti kabul ettirme çabalarını bir kez daha sert bir dille eleştiren Cumhurbaşkanı, şehrin Osmanlı İmparatorluğu’ndan bu yana Türkler ve bütün Müslümanlar için manevi vurgusuna da değindi.

ERDOĞAN: KUDÜS BİZİM ŞEHRİMİZDİR

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Kudüs’e yönelik sözleri ise, İsrail medyasının en önemli gündem konusu haline geldi. Times of Israel gazetesi, haberi, Erdoğan’ın “Kudüs bizim şehrimizdir” sözleriyle manşete taşıdı.

Erdoğan’ın “Kudüs meselesi bizim için sıradan bir jeopolitik bir sorun değildir. 1. Dünya Savaşı'nda gözyaşları ile terk etmek zorunda kaldığımız bu şehirde hala Osmanlı'nın direniş izleri vardır. Kudüs bizden bir şehirdir.” sözlerini gündeme oturtan gazete, bir zamanlar Osmanlı toprağı olan Filistin şehrinin, tartışmasız bir biçimde İsrail’a ait olduğunu da iddia etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kudüs bizim şehrimizdir, bizden bir şehirdir VİDEO

MECLİS'E TAŞINAN KUDÜS, İSRAİL'İ RAHATSIZ ETTİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yaptığı konuşmayı, “TBMM’nin açılışında Türk milletvekileri zamanlarını, Filistin’e ve Filistinlilere ayırdı” şeklinde yansıtan gazete, Türkiye’nin Kudüs meselesinde gösterdiği hassasiyetten son derece rahatsız olduğunu bir kez daha gözler önüne serdi.