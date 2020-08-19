Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın vereceği müjde hakkında sorulan soruyu duyunca keyifli bir şekilde gülümsemesi dikkatlerden kaçmadı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Başkent Organize Sanayi Bölgesi'nde Kalyon Güneş Teknolojileri Fabrikası Açılış Töreni'nde konuştu.

Erdoğan, burada yaptığı açıklamada, 21 Ağustos Cuma gününü işaret ederek "Cuma günü inşallah bu müjdeyi tüm ülkemize vermek suretiyle yeni bir dönemin açılacağına da inanıyorum. Açıklarsam heyecanı kaybolur. Şimdi açıklamamakta fayda var diye düşünüyorum." dedi.

Bu açıklama büyük bir heyecana neden oldu.

Programın ardından Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Gazetecilerin, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın müjdesini hatırlatması üzerine Bakan Berat Albayrak gülümsedi.

"GÜZEL GÜNLER BİZİ BEKLİYOR"

Oldukça keyifli olduğu gözlenen Berat Albayrak, "Hakikaten Türkiye için bir eksen değişikliği, değişim ve dönüşüm noktasında önemli bir süreç olacak, önemli bir haber olacak. Onun için Cumhurbaşkanımızın söylediğinin ötesine bir kelime daha söylemek doğru olmaz. Cumayı bekleyelim. Biraz meraklanalım. Türkiye açısından inşallah çok daha güzel günler bizi bekliyor. Siz yeter ki doğru iş yapmaya, doğru hedeflerle doğru adımlar atmaya devam edin, sonuç her anlamda gelecektir, yeter ki bu millete inandığınız sürece." dedi.

Erdoğan'ın müjde açıklaması Berat Albayrak'a soruldu VİDEO